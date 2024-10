O atual prefeito e candidato à reeleição, Sebastião Melo (MDB), lidera a disputa pela prefeitura de Porto Alegre com 36,1% dos votos válidos, segundo pesquisa AtlasIntel divulgada neste sábado, 5.

Maria do Rosário (PT) aparece na segunda posição com 29,8%, seguida por Juliana Brizola (PDT), com 25,7%. Essa é uma das últimas pesquisas antes do primeiro turno, que acontece no próximo domingo, 6.

Felipe Camozzato (NOVO) ocupa a quarta posição com 7,9% dos votos válidos. Os demais candidatos não ultrapassam 1% cada.

Os votos válidos, que excluem os votos em branco e nulos, determinam o resultado das eleições. Em cidades com mais de 200 mil habitantes, o candidato a prefeito que atinge mais de 50% dos votos válidos vence a disputa.

Pesquisa de votos válidos para prefeito de Porto Alegre

Sebastião Melo (MDB) : 36,1%

: 36,1% Maria do Rosário (PT) : 29,8%

: 29,8% Juliana Brizola (PDT) : 25,7%

: 25,7% Felipe Camozzato (NOVO) : 7,9%

: 7,9% Fabiana Sanguiné (PSTU) : 0,3%

: 0,3% Carlos Alan (PRTB) : 0,1%

: 0,1% Luciano do MLB (UP) : 0,1%

: 0,1% César Pontes (PCO): 0%

Pesquisa estimulada para prefeito de Porto Alegre

Sebastião Melo (MDB) : 34,7%

: 34,7% Maria do Rosário (PT) : 28,7%

: 28,7% Juliana Brizola (PDT) : 24,8%

: 24,8% Felipe Camozzato (NOVO) : 7,6%

: 7,6% Fabiana Sanguiné (PSTU) : 0,3%

: 0,3% Carlos Alan (PRTB) : 0,1%

: 0,1% Luciano do MLB (UP) : 0,1%

: 0,1% César Pontes (PCO) : 0%

: 0% Não sei : 1,1%

: 1,1% Voto branco/nulo: 2,7%

Segundo turno

Sebastião Melo x Maria do Rosário

Sebastião Melo : 48%

: 48% Maria do Rosário : 42%

: 42% Branco/Nulo : 9%

: 9% Indeciso: 1%

Sebastião Melo x Juliana Brizola

Sebastião Melo : 43%

: 43% Juliana Brizola : 51%

: 51% Branco/Nulo : 6%

: 6% Indeciso: 1%

Sebastião Melo x Felipe Camozzato