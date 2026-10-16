Candidatos mais votados nem sempre são eleitos: entenda o sistema proporcional

As eleições para deputados federais, estaduais e vereadores no Brasil são regidas pelo sistema proporcional, modelo em que a distribuição de cadeiras considera não apenas os votos individuais dos candidatos, mas o desempenho total de partidos e federações. Essa lógica faz com que a conquista de uma vaga dependa do quociente eleitoral da legenda, permitindo que às vezes, candidatos mais votados fiquem de fora enquanto concorrentes com menos votos individuais acabem eleitos.

Um levantamento do Ranking dos Políticos ilustra essa dinâmica ao apontar que, nas eleições de 2022, 203 candidatos a deputado federal que não conquistaram uma vaga receberam mais votos do que o último parlamentar eleito em seus respectivos estados.

Em Mato Grosso, por exemplo, a professora Rosa Neide obteve 124.671 votos, mas não foi eleita. O último candidato a deputado federal eleito no Estado naquele pleito recebeu 47.479 votos, segundo os dados da pesquisa.

O mesmo princípio voltou a se manifestar nas eleições de 2026. De acordo com os registros, cerca de 196 candidatos registraram votações expressivas, mas acabaram não eleitos para compor a Câmara dos Deputados para a legislatura de 2027 a 2030.

Como funciona o sistema proporcional

O sistema proporcional busca distribuir as vagas de acordo com a votação dos partidos e federações. O processo envolve o cálculo do quociente eleitoral, a distribuição inicial das cadeiras e a divisão das vagas restantes.

Quociente eleitoral: é calculado pela divisão dos votos válidos para deputado federal pelo número de vagas disponíveis no Estado. O resultado serve de referência para a distribuição inicial das cadeiras.

Votos do partido ou federação: os votos recebidos pela legenda, incluindo os votos nominais dos candidatos e os votos de legenda, são considerados na distribuição das vagas.

Votação individual: para ocupar uma cadeira, o candidato também precisa cumprir os requisitos de votação individual previstos nas regras eleitorais.

Distribuição das sobras: as vagas que restam após a primeira etapa são distribuídas conforme critérios estabelecidos na legislação eleitoral.

Resultado final: o número de votos de um candidato, isoladamente, não determina se ele será eleito. É necessário considerar quantas cadeiras sua legenda conquistou e como elas são distribuídas entre os candidatos.

O peso da legenda e das federações

Dessa forma, um candidato pode ter centenas de milhares de votos, mas, se o seu partido ou federação não alcançar o desempenho coletivo mínimo exigido pelo quociente eleitoral, a sigla não conquista o direito às cadeiras. Consequentemente, os votos individuais daquele candidato são descartados na legenda sem conseguir puxar o próprio titular.

Por outro lado, em partidos ou federações que possuem alta capilaridade e alcançam grandes somas de votos globais, candidatos com votações inexpressivas acabam se elegendo beneficiados justamente pelo "efeito legenda" — aproveitando a expressiva votação de principais puxadores de votos ou na média geral da sigla.