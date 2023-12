Cinco pessoas morrem em queda de avião de pequeno porte em Jaboticabal, interior de São Paulo

Cinco pessoas, sendo quatro adultos e uma criança, morreram após a queda de um avião de pequeno porte em Jaboticabal, São Paulo, na manhã deste sábado.

O acidente aconteceu na Praça das Jaboticabeiras, no bairro Jardim Universitário, por volta das 9 horas da manhã. Segundo os bombeiros, três pessoas morreram carbonizadas, enquanto uma quarta chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos.

O piloto da aeronave de pequeno porte que caiu em Jaboticabal foi identificado Delcides Menezes Tiago. Ele foi uma das vítimas fatais. A informação foi confirmada pela filha do empresário, conhecido na região como Thiago da Ótica.

Além do empresário, quatro pessoas estavam a bordo. Segundo a filha dele, os outros passageiros eram amigos do pai. O acidente aconteceu na Avenida Serafina Gonzales, altura do número 51, no bairro Jardim Universitário. Com o impacto da queda, o monomotor pegou fogo e explodiu.

Ainda não há informações sobre as causas do acidente e o trajeto da aeronave, há apenas a informação de que chovia no momento da queda.

De acordo com o G1, o avião era um monomotor RV-10, prefixo PT-ZVL, fabricado em 2012 e com capacidade para piloto e mais três passageiros. Apesar da aeronave ter situação regular na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), estava com mais passageiros do que o permitido, já que as cinco pessoas que morreram estavam a bordo.