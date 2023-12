Pedrinho, conhecido pelo hit 'Acorda, Pedrinho', morre aos 65 anos

Pedro Domingos do Prado, conhecido como Pedrinho, faleceu aos 65 anos em Curitiba (PR). Ele foi a inspiração por trás do sucesso "Acorda, Pedrinho" lançado em 2022 pela banda Jovem Dionísio.

O óbito de Pedro foi confirmado nesta segunda-feira, 25, pela própria banda Jovem Dionísio em uma rede social.

Na publicação, os integrantes do grupo escreveram: "o maior motivo por nós amarmos tanto o bar do Dionisio é pelas amizades que fizemos lá dentro. Ganhamos diversos amigos de todos os tipos. Cada pessoa com suas particularidades e histórias únicas, mas sempre com uma coisa em comum: carinho".

E acrescentaram: "Pedrinho com toda certeza foi o canalizador de todo esse carinho que o bar oferece. Qualquer pessoa que pisou lá dentro e conversou um pouco com ele sabe disso. As diversas histórias que já ouvimos (e as que ainda não ouvimos) confirmam o tamanho da falta que ele fará para todos nós."

Em um comunicado, a Prefeitura de Curitiba explicou que o corpo do idoso foi encontrado no quarto de um hotel onde residia, no centro da cidade.

A canção inspirada em Pedrinho viralizou em 2022 e ganhou versões em vários idiomas, como por exemplo francês e japonês.