Cidade de SP anuncia nova pista para desafogar trânsito na Marginal Tietê

A prefeitura de São Paulo anunciou nesta sexta-feira a abertura de uma nova pista para desafogar o trânsito causado pela abertura de uma cratera ao lado da obra do Metrô da Linha 6-Laranja. A obra emergencial, que será custeada pela concessionária Acciona, responsável pelas obras do metrô, fará a conexão da Rua Aquinos com a Avenida Embaixador Macedo Soares, pista local Marginal Tietê. Com início dos trabalhos nesta quinta-feira, a expectativa é entregar a nova via em até 48 horas.

A pista de 10 metros de largura vai abrir um desvio para atender cinco linhas de ônibus que transportam quase 40 mil pessoas que trabalham e moram na região. Também serão beneficiados os motociclistas que utilizavam a pista local por questões de segurança e os motoristas de veículos que estão na Marginal Tietê e são impedidos de seguir pela via.

— A CET indicou a abertura desta via opcional de desvio, paralela à Marginal. Para isso, foi necessário fazermos decretos para a requisição administrativa de três imóveis e agora devemos concluir esta intervenção até segunda-feira, dependendo da chuva — disse o prefeito Ricardo Nunes (MDB). — Com esse desvio a gente aumenta apenas 200 metros com relação ao percurso que eles fariam utilizando a via da marginal, por isso que é uma ação rápida e importante, que tem todos os cursos arcados pela empresa Acciona, que tem a concessão da Linha 6 do Metrô.

A ideia, segundo a gestão municipal, é que a nova via seja temporária. Com a liberação da pista local da Marginal Tietê, os imóveis utilizados poderão ser devolvidos aos seus proprietários. Enquanto isso, o trânsito na região do acidente continuará sendo monitorado 24 horas e rodízio seguirá suspenso, com previsão de retorno para a segunda-feira.