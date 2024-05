Cidade de SC registra -3,3° C; veja outros municípios que tiveram temperatura negativa

O mês de maio termina com temperaturas recordes em Santa Catarina, segundo o governo estadual. A madrugada desta sexta-feira, 31, teve temperaturas negativas na Serra Catarinense, onde atingiu a marca de -3,3°C, por volta das 8 horas, na cidade de Bom Jardim da Serra, considerada a menor registrada neste ano no Estado.

"Segundo as estações meteorológicas oficiais, localizadas nos pontos mais altos da serra catarinense, os municípios de Urupema e São Joaquim também registraram as mínimas por volta das 8h, Urupema -2,04°C e São Joaquim -0,15°C. Com as temperaturas próximas/abaixo de zero muitos municípios da serra, planalto sul e meio-oeste amanheceram com formação de geada", acrescenta a equipe de monitoramento da Defesa Civil do Estado.

Ainda de acordo com o governo catarinense, o declínio das temperaturas no Estado vem acontecendo em razão de uma massa de ar seco que garante resfriamento noturno e reflete na formação de nevoeiros em várias regiões.

A temperatura também caiu abaixo de zero neste último dia de maio em outras regiões. Conforme a MetSul, no Rio Grande do Sul, pelo segundo dia seguido a temperatura foi negativa em São José dos Ausentes, com -2,2ºC.

A temperatura também caiu abaixo de zero no Sul de Minas Gerais, onde estações registraram marcas de 3,9ºC negativos em Delfim Moreira e -0,5ºC em Maria da Fé.

Para receber os avisos e alertas da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina por SMS, é possível fazer um cadastro com o próprio celular. Basta enviar o CEP da cidade ou da localidade que deseja monitorar (com ou sem hífen ou espaço) por SMS para o número 40199.

Confira as recomendações para a população:

- Atenção com população mais vulnerável (idosos, crianças, enfermos e moradores de rua);

- Abrigue animais domésticos nas noites mais frias;

- Procure se agasalhar bem e tomar bastante água;

- Evite locais fechados e aglomeração de pessoas e mantenha a higiene das mãos.



Sul registrou neve

Após fortes chuvas que provocaram mortes e destruição, nevou pela primeira vez no ano na região Sul, em municípios como Gramado, no Rio Grande do Sul, e São Joaquim, em Santa Catarina. Vídeos compartilhados nas redes sociais registraram a neve, mas o fenômeno durou pouco.