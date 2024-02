Censo Escolar 2023: Brasil amplia matrículas de educação; nordeste se sobressai

Dois estados nordestinos lideram o ranking de matrículas em tempo integral no país, aponta os dados do Censo Escolar, divulgados na manhã desta quinta-feira. O Ceará tem a maior proporção de alunos com mais de sete horas diárias de aula na rede pública do ensino fundamental, e Pernambuco no ensino médio.

"A gente tem que destacar que os cinco maiores estados com tempo integral são nordestinos", ressaltou o ministro da Educação, Camilo Santana, ex-governador do Ceará.

Ainda de acordo com o Censo Escolar divulgado nesta quinta, o país conseguiu aumentar a proporção de matrículas em tempo integral no último ano: passou de 11,4% para 13,6% nos anos inicias do ensino fundamental, de 13,7% para 16,5% nos anos finais e de 20,4% para 21,9% no ensino médio.