Censo 2022: Brasil tem mais igrejas e templos do que escolas e hospitais somados

Dados do Censo 2022 divulgados nesta sexta-feira mostraram que o país tem mais templos religiosos do que escolas e hospitais somados. De acordo com a análise, são 580 mil locais de devoção a diferentes tipos de religião ante 264 mil instituições de ensino e 264 mil unidades de saúde, que juntos totalizam 512 estabelecimentos.

Entre os estados que lideram a lista de "mais religiosos" estão em primeiro o Amazonas, com aproximadamente um templo religioso para cada 68 domicílios; depois o Acre, com 69 na mesma proporção; e o Amapá aparece em terceiro, com cerca de 79.

Ranking estados 'mais religiosos'

AM: 68

AC: 69

AP: 79

PA: 81

RO: 95

RR: 98

MA: 102

ES: 114

TO: 127

BA: 130

PB: 133

RJ: 140

PI: 140

MS: 148

MT: 151

AL: 151

SE: 155

CE: 156

MG: 161

PE: 164

GO: 169

RN: 170

PR: 200

RS: 202

SC: 215

DF: 216

SP: 234

Fonte: Censo 2022/IBGE

Norte lidera

Com os dados, é possível indicar que a Região Norte do país é a que tem mais igrejas e templos se comparado ao número de residências, com 459 para cada 100 mil habitantes. Ao todo, são 79.650 igrejas nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.

Ainda nesse comparativo populacional, a Região Sul — com os estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina — aparece com a menor proporção de estabelecimentos religiosos por 100 mil habitantes, com 226.