Censo 2022: Pará, Amapá e Rondônia ainda têm menos da metade da população com água encanada

Veja abaixo as cidades com mais moradores com água encanada.

No Censo de 2010, a situação mais crítica era a da capital amazonense. Manaus era o município do país com mais pessoas sem água encanada: 131 mil moradores. Em seguida aparecia Porto Velho (RO), Rio Branco (AC) e Belém (PA).

Hoje, Porto Velho e Rio Branco já deixaram o ranking das 30 cidades com mais moradores sem acesso à água pela rede geral. E a cidade de Belém saiu da 4ª para a 18º posição, com o contingente caindo de 72 mil para 19 mil.

Mas há grandes cidades no estado do Rio de Janeiro que ainda ocupam posições elevadas no ranking, a despeito de alguma queda do contingente de moradores sem água encanada nos últimos 12 anos. É o caso de Nova Iguaçu (RJ), Duque de Caxias (RJ), São Gonçalo (RJ) e Belford Roxo (RJ).