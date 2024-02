Carnaval 2024: Sul e Sudeste devem ter chuvas nos dias de folia; veja a previsão

Na semana de Carnaval, entre os dias 9 e 14 de fevereiro, a expectativa é grande para os foliões. Quem vai às ruas precisa saber se chove ou não, e qual clima esperar nas datas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o El Niño deve diminuir de intensidade a partir do início de fevereiro, embora continue persistindo ao longo do verão e durante o outono.

Com isso, as temperaturas se tornam mais amenas e as chuvas, menos frequentes no Sul e Sudeste. Mesmo assim, de acordo com um levantamento preliminar do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), as regiões não devem escapar do tempo ruim.

Segundo o gráfico do CPTEC, as chuvas vão se concentrar mais na parte em azul do mapa durante o período indicado, ou seja, na semana de 7 a 13 de fevereiro. Segundo a meteorologista do Inmet Andrea Ramos, isso não significa que não vai chover nas demais regiões.

— As chuvas serão mais localizadas e ocorrerão principalmente na parte da tarde. Vejo que na sexta e no sábado, principalmente à tarde, tem chuvas na região Sul, pegando Porto Alegre e Florianópolis, com uma chuva isolada em Curitiba. No domingo e na segunda as chuvas diminuem.

Como estará quente no Sul, a chuva pode vir com a possibilidade de granizo em alguns pontos durante a parte da tarde.

Na região Sudeste, a previsão também é de que as chuvas se concentrem na parte da tarde e da noite. Ao longo do feriado, as chuvas devem afetar principalmente Minas Gerais, mas podem ocorrer nos demais estados.

Durante o Carnaval, as chuvas também podem aumentar nas regiões centrais, atingindo até o Norte do país.

Na região Nordeste, a previsão também é de chuva.

— Muita chuva em Macapá, Belém, São Luís, nessa faixa litorânea que vai de Fortaleza até o Rio Grande do Norte, mas de forma mais isolada. Os volumes mais significativos devem atingir o litoral da Bahia e a região Norte, principalmente à tarde e à noite.

Veja a previsão do Inmet para a semana do dia 6 ao dia 12 de fevereiro, por região:

Região Norte: a previsão é de chuvas no oeste do Amazonas, Acre, Rondônia, centro-sul e leste do Pará, Amapá e norte do Tocantins. Em Roraima, nordeste do Amazonas e noroeste do Pará, há previsão de pouca chuva.

Região Nordeste: o Inmet prevê chuvas em forma de pancadas na faixa leste e interior do norte da região, principalmente no Maranhão, Ceará, sertão de Pernambuco e Paraíba, Sergipe, Alagoas e sul da Bahia. No oeste da Bahia e Piauí, são previstos menores acumulados de chuvas.

Regiões Centro-Oeste e Sudeste: são esperadas pancadas de chuvas em áreas de Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Espírito Santo, leste de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Nas demais áreas, são previstos menores acumulados de chuvas.

Região Sul: a previsão é de acumulados de chuvas em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Já no centro-norte do Paraná, a previsão é de menores acumulados.