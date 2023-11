Calorão e risco de temporais: confira como fica o tempo no país, nesta terça-feira

Após um período de temperaturas mais amenas, a previsão volta a ser de calor no país, com maiores volumes de chuva o Sul e o Centro-Oeste. No último sábado e domingo, as temperaturas caíram em diferentes regiões, mas a previsão de altas temperaturas se estende até meados de 2024. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a tendência é de calor e pancadas ao longo da semana, com alertas de chuvas intensas e tempestades para terça-feira.

Como fica a previsão no sul?

O Inmet emitiu alerta de "perigo" de tempestades para todo o Paraná, Santa Catarina e a parte norte do Rio Grande do Sul. A previsão para terça-feira é de chuvas de até 100 mm/dia, ventos intensos e possível queda de granizo para a região ao longo de todo o dia. Há risco de corte de energia elétrica e de alagamentos e a recomendação é, em caso de rajadas, que a população não se abrigue debaixo de árvores e desligue aparelhos elétricos.

As temperaturas estão com tendência de alta e devem ficar em torno de 17°C e 23°C, com umidade mínima de 80%.

Como fica o Sudeste e Centro-Oeste?

O Inmet também publicou alertas de tempestades de nível amarelo para a região Sudeste, o que indica que há um perigo potencial de chuvas no interior de São Paulo e Sul de Minas Gerais.

O Mato Grosso do Sul e Goiás também serão atingidos por pancadas, no início da semana. A região deve enfrentar chuvas de até 50 mm/dia e ventos intensos. O risco de corte de energia elétrica e de alagamentos é baixo, mas a recomendação é que todos devem evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Os cariocas também terão tempestades nesta terça-feira, e as temperaturas podem atingir 32°C. As precipitações serão fracas, com maior intensidade na parte da tarde.

Previsão de chuvas intensas para o Norte

Praticamente toda a região Norte está com "Perigo Potencial" de chuvas intensas. Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Rondônia, Pará e Tocantins têm a previsão de uma terça-feira chuvosa, com rajadas que podem chegar a 60 km/h. O risco de queda de galhos de árvores e alagamentos é baixo.

E o Nordeste?

O início da semana terá pancadas de chuva isoladas em áreas do Rio Grande Norte, Ceará e sertão paraibano. Na faixa litorânea entre Pernambuco e Sul da Bahia, estão previstas chuvas pontuais. Os nordestinos do interior escapam, já que a previsão é de tempo seco e sem chuva, além de baixos valores de umidade relativa.

As temperaturas ficam entre 25° e 30°C em grande parte dos estados, com umidade mínima de 55%. A região está sob a atuação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), que inibe a formação de nuvens de chuva