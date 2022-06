Caetano Veloso homenageia Bruno Pereira e Dom Phillips em show em Brasília

O cantor e compositor Caetano Veloso homenageou na noite deste sábado o indigenista Bruno Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips, mortos no Vale do Javari, na Amazônia.

Durante um show em Brasília, o cantor segurou uma bandeira com os rostos dos dois e questionou: "Por que interromperam as investigações?". O momento foi registrado pelo público e viralizou nas redes sociais.

Caetano Veloso se apresentou para cerca de 4.000 pessoas no Centro de Convenções Ulysses Guimarães com o show Meu Coco.

O jornalista Dom Phillips e o indigenista Bruno Pereira estavam em uma expedição no Vale do Javari, no Amazonas e desapareceram no dia 5 de junho. Após dez dias de buscas e investigações, os restos mortais de Bruno e Dom foram encontrados no dia 15 de junho.

Três suspeitos estão presos pelo crime. Amarildo da Costa Oliveira, conhecido como "Pelado", confessou envolvimento no assassinato e indicou onde estavam os corpos. Os outros dois presos são Oseney da Costa de Oliveira, conhecido como "Dos Santos", e Jeferson da Silva Lima.

A Polícia Federal afirma que os assassinos agiram sozinhos e que o crime não teve um mandante e não tem relação com facções criminosas.

