Caças, fumaça e história: Domingo Aéreo tem estreia do caça Gripen e show da FAB nos céus de SP

O tradicional Domingo Aéreo 2025 do PAMA-SP está acontecendo neste domingo, dia 28, no Parque de Material Aeronáutico de São Paulo (PAMA-SP), localizado no Campo de Marte. As atrações da FAB (Força Aérea Brasileira) começam as amostras no céu às 9h. Para pessoas com TEA ou PCD, o acesso foi antecipado às 8h.

A Esquadrilha da Fumaça, oficialmente chamada Esquadrão de Demonstração Aérea (EDA), realizará dois sobrevoos com quatro aeronaves do tipo A-29 Super Tucano: um às 10h e outro às 16h. Não haverá manobras acrobáticas complexas, apenas passagens visuais para o público.

Além da Esquadrilha da Fumaça, o evento do Domingo Aéreo 2025 contará com aparições de caças F-5EM, aeronaves de instrução, além de uma passagem especial do Airbus A320 da LATAM.

Uma novidade aguardada é a participação do caça F-39E Gripen, que deve sobrevoar São Paulo pela primeira vez no evento, vindo da Base Aérea de Anápolis.

Também foram anunciados caças históricos, como Spitfire, Corsair e MiG-15/MiG-17, que farão parte da exposição aérea.

Em solo, o público terá acesso gratuito a exposições de helicópteros e aeronaves militares, viaturas da Polícia Militar, Exército, Corpo de Bombeiros e da Força Aérea. Haverá ainda demonstrações de rapel pelo helicóptero Águia da PM, exibições aéreas da ACRO Brasil, mostra de carros antigos, pista de drift, estandes interativos e atrações para crianças.

O Domingo Aéreo 2025 é gratuito e permanece aberto até as 17h.

O evento é uma das mais tradicionais datas de integração entre a população e a atividade militar aérea. O objetivo é mostrar o trabalho da Força Aérea Brasileira e suas aeronaves ao público civil.