Brasil registra 1.682 mortes e 83.391 casos de covid-19 em 24h

O Brasil registrou nesta quinta-feira 1.682 novos óbitos em decorrência da covid-19, o que eleva o total de vítimas fatais da doença no país a 469.388, informou o Ministério da Saúde.

Também foram contabilizados, de acordo com a pasta, 83.391 novos casos de coronavírus, com o total de infecções no país avançando para 16.803.472.

O Brasil possui o segundo maior número de mortes por covid-19 no mundo, abaixo somente ao dos Estados Unidos, e a terceira maior contagem de casos confirmados de coronavírus, atrás dos EUA e da Índia.

Na quarta-feira, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) alertou para o risco de disseminação de novas variantes do coronavírus pelo país, especialmente a batizada de Delta, inicialmente detectada na Índia.

Estado brasileiro mais afetado pela Covid-19 em números absolutos, São Paulo atingiu as marcas de 3.334.364 casos e 113.441 mortes.

Conforme os números do Ministério da Saúde, Minas Gerais é o segundo Estado com maior número de infecções pelo coronavírus registradas, com 1.605.025 casos, mas o Rio de Janeiro é o segundo com mais óbitos contabilizados, com 51.320 mortes.

O governo federal reporta 15.228.983 pessoas recuperadas da covid-19 e 1.105.101 pacientes em acompanhamento.