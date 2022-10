Bolsonaro volta ao RJ e Lula faz live com evangélicos nesta quinta-feira, 27

Na reta final da campanha antes do segundo turno, o foco do presidente Jair Bolsonaro (PL) tem sido o eleitorado do Sudeste. Depois de mais uma passagem por Minas Gerais, o candidato à reeleição estará no Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 27. O adversário, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), tem compromisso com líderes evangélicos.

Confira, por ordem alfabética, a agenda dos presidenciáveis:

A partir das 11h, Bolsonaro participará de uma moto-carreata em Belford Roxo (RJ), na Baixada Fluminense, reduto de eleitores evangélicos. Apesar do apoio do prefeito de Belford Roxo, Waguinho (União Brasil), a Lula no segundo turno, o presidente busca ampliar a margem de votos no RJ, seu berço político.

Por volta das 12h30, Bolsonaro fará comício na Praça da Matriz, em São João de Meriti (RJ). Às 16h, ele estará no bairro de Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro (RJ), para outro comício, na Praça da Igreja de Nossa Senhora do Desterro. Ele deve ficar no Rio de Janeiro até sexta-feira, 28, quando participará de debate na TV Globo.

Lula participará de uma "Super Live" com evangélicos e evangélicas a partir das 18h desta quinta-feira. Devem participar do evento pastores, políticos religiosos e cantores gospel. A live será transmitida ao vivo nas redes sociais do ex-presidente.

A transmissão também será feita nas redes dos seguintes coletivos evangélicos: Afrocrente, Rede Fale, Esperancar, Projeto Redomas, SIMpodCRER, Reino em Pessoa, Rede Sempre, Projeto Redomas, NEPT, Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, Rede Sempre e Quarentena New.