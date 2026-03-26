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Bolsonaro não apresenta sinais de infecção aguda e pode receber alta na sexta, diz boletim médico

Nesta semana, o ministro Alexandre de Moraes autorizou a progressão para o regime domiciliar temporário pelo período de 90 dias

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 26 de março de 2026 às 14h57.

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O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresentou evolução clínica, sem sinais de infecção aguda, informou o boletim médico divulgado nesta quinta-feira, 26.

Bolsonaro permanece internado no Hospital DF Star, em Brasília, há mais de uma semana, após diagnóstico de broncopneumonia bacteriana bilateral, uma infecção que afeta ambos os pulmões. O quadro teve início durante sua passagem pelo 19º Batalhão da Polícia Militar.

Segundo a equipe médica, o ex-presidente deve permanecer em vigilância pelas próximas 24 horas e confirmou que a previsão de alta hospitalar está prevista para sexta-feira, 27.

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Na terça-feira, 24, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a progressão para o regime domiciliar temporário pelo período de 90 dias.

O ex-presidente foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pelo crime de tentativa de golpe de Estado, após julgamento da 1ª turma do Supremo Tribunal Federal, em setembro. 

Veja a íntegra do boletim médico de Bolsonaro

O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro permanece internado no hospital DF Star, após diagnóstico de pneumonia bacteriana bilateral decorrente de episódio de broncoaspiração. No momento encontra-se sem sinais de infecção aguda, com boa evolução clínica. Deverá permanecer em vigilância clínica pelas próximas 24 horas, com previsão de alta hospitalar no dia 27 de março.

Dr. Claudio Birolini - Cirurgião Geral
Dr. Leandro Echenique - Cardiologista
Dr. Brasil Caiado - Cardiologista
Dr. Wallace S. Padilha - Clínico Médico - Gerente Médico
Dr. Allisson B. Barcelos Borges - Diretor Geral

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