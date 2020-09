Bolsonaro está com cálculo renal e passará por cirurgia em setembro

O presidente Jair Bolsonaro está com um cálculo renal pequeno e passará por uma cirurgia para retirada do fragmento em setembro, afirmou nesta segunda-feira a emissora CNN Brasil, que disse ter conversado com o chefe do Executivo após ele ter visitado o serviço médico do Palácio do Planalto.

Procurada pela Reuters, a Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom) não respondeu de imediato a pedido de informação sobre o assunto.

Segundo a CNN Brasil, Bolsonaro fez uma ultrassonografia na qual foi constatado o cálculo do tamanho aproximado de um grão de feijão. A emissora disse que o procedimento cirúrgico de retirada é simples, por meio de um catéter, e será realizado no próximo mês.

De acordo com a emissora, o presidente disse que estava se sentindo “muito bem” e, em tom de brincadeira, afirmou que se tratava de “coisa da idade”. Bolsonaro tem 65 anos.

Mais cedo, a Secom havia confirmado que o presidente esteve no serviço médico do Planalto, mas não detalhou os motivos pelos quais o presidente foi ao local.

Após ter cumprido o expediente de trabalho, o presidente saiu de carro e dirigiu-se para o serviço médico pouco antes das 18h. Pouco antes das 18h30, deixou o local sem falar com os jornalistas.

Em julho, o presidente ficou em isolamento por semanas após ter sido diagnosticado com covid-19. Após declarar ter ficado curado, ele voltou a ter uma rotina de agendas públicas e intensificou viagens pelo país.

Em 2018, no meio das eleições presidenciais, Bolsonaro, então candidato a presidente, foi alvo de um atentado a faca e teve de passar por uma cirurgia de emergência. Posteriormente o presidente foi operado outras vezes devido a consequências da facada.