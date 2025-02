CT do São Paulo, Allianz Parque e aeroporto: veja locais próximos de onde avião de caiu em SP

Um avião de pequeno porte caiu na manhã desta sexta-feira na Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo, por volta das 7h20. Na queda, um ônibus foi atingido na Avenida Marquês de São Vicente, importante via da região, que está interditada.

Dois corpos foram encontrados na fuselagem da aeronave, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Duas pessoas ficaram feridas no solo. Em entrevista à rádio CBN, o porta-voz do Corpo de Bombeiros informou que não há sobreviventes da aeronave. As informações são do g1 e da TV Globo.

O avião é do modelo King Air F80, que tem capacidade para oito pessoas e teria decolado nesta manhã do campo de Marte, na Zona Norte.

O local da queda é na altura do número 1874 da Avenida Marquês de São Vicente. Diversos pontos turísticos e históricos da cidade de São Paulo estão próximos ao acidente. O CT do São Paulo está a 2,8 km do ocorrido, assim como o do Palmeiras. O estádio Allianz Parque está a 2,6 km.

O Memorial da América Latina está mais perto ainda do ocorrido, a apenas 1,1 km. Mais distante estão o Museu de Arte Brasileira e Museu do Futebol, localizados a cerca de 3,5 km. O avião caiu próximo também ao Aeroporto do Campo de Marte, que fica a aproximadamente 6,5 km, de onde decolou.