Atos de 7 de setembro são ‘extremamente preocupantes’ diz Peluso

As manifestações convocadas pelo presidente Jair Bolsonaro para o dia 7 de setembro são “extremamente preocupantes” na visão do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cezar Peluso. Em entrevista ao Valor Econômico, Peluso avaliou que os atos podem ter consequências práticas imprevisíveis.

“Eu não sei dizer se essas manifestações levarão à ruptura [institucional], mas são extremamente preocupantes porque as consequências práticas são imprevisíveis. Não sabemos de que modo esses atos vão se dar, se de maneira ordeira ou provocativa e com intimidação”, afirmou.

Para Peluso, que integrou a corte entre 2003 e 2012, um dos pontos de atenção dos governos estaduais deve ser a participação de policiais militares. Embora PMs da ativa sejam proibidos de participar de atos por lei, Bolsonaro tem incentivado que os policiais compareçam às manifestações.

“[A participação de PMs] é ruim na medida em que isto viola o estatuto disciplinar dos militares, e aí cria-se um princípio de certa desordem interna para as polícias militares, o que evidentemente não é alguma coisa que se possa ter como tranquila”, diz.

Uma das bases mais fortes hoje do bolsonarismo, a participação de policiais militares preocupa os governadores pelo potencial de violência que pode vir de homens armados e atraídos pela ideia de dar endosso às ameaças veladas de golpe de Bolsonaro.