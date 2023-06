Ataque a tiros em escola do Paraná: autor de tiroteio é achado morto na prisão

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Paraná afirmou que o Departamento de Polícia Penal do Estado do Paraná (Deppen) já instaurou procedimento interno para apurar o caso. A Polícia Civil também iniciou investigação sobre as circunstâncias do fato (leia a nota na íntegra ao fim da reportagem).

"A Secretaria de Segurança Pública do Paraná informa que o autor do ataque ocorrido no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, foi encontrado morto em sua cela na noite desta terça-feira (20). O autor estava na Casa de Custódia de Londrina. O Departamento de Polícia Penal do Estado do Paraná (DEPPEN) já instaurou procedimento interno para apurar o caso. A Polícia Civil do Paraná (PCPR) também iniciou investigação para apurar as circunstâncias do ocorrido", diz a nota.

Luan Augusto, de 16 anos, e a namorada dele, Karoline Verri Alves, de 17 anos, foram mortos no ataque. A jovem era atuante na igreja, foi coroinha e participava do Grupo de Jovens Illumi. Já Luan era apaixonado pela comunidade nerd e por automóveis antigos.