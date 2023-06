Governo do Paraná confirma primeiro caso de gripe aviária no Estado

O governo do Paraná confirmou neste sábado, 24, a detecção do primeiro caso de gripe aviária no Estado em 2023. Como a infecção foi detectada em uma ave silvestre, o Estado e o Brasil mantêm o status sanitário de livres da doença, informou a Agência de Defesa Agropecuária (Adapar), em nota.

"Assim, não há impacto no comércio internacional de produtos avícolas. Também não há risco no consumo de carne e ovos, pois a doença não é transmitida por meio do consumo", afirma a Adapar.

O caso de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade foi registrado em uma ave silvestre no município de Antonina, litoral do Paraná, na sexta-feira, 23. Segundo a agência, as ações de vigilância em aves domésticas e silvestres foram intensificadas após o diagnóstico.