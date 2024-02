Após tomar posse no STF, Dino diz que vai atuar com isenção e defende harmonia entre os Poderes

Após tomar posse como ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quinta-feira, 22, Flávio Dino afirmou que vai atuar com "imparcialidade" e "isenção".

— Reitero os compromissos fundamentais de exercer a magistratura integralmente, com imparcialidade, com isenção — declarou Dino, após a cerimônia de posse.

O novo ministro também defendeu que os Poderes ajam como "ponderação".

— E, no que se refere ao plano institucional, que consigamos sempre elevar cada vez mais a harmonia entre Podere, na medida do que for possível. Cada um respeitando sua função, seu papel, tendo muita ponderação.

Dino ainda se disse feliz por ter reunido pessoas de diferentes grupos políticos na posse e afirmou que sempre buscou o diálogo.

— Sempre procurei agregar. Sempre tive muita nitidez nas minhas posições, mas sempre procurando agregar, dialogar, respeitar as diferenças. Acho que essa posse expressou isso bem.

Em discurso durante a posse, o presidente do STF, Luís Roberto Barroso, destacou a presença de autoridades de perfis variados na cerimônia: