Após morte de Joca, Políticos embarcam em protestos por melhorias no transporte aéreo de pets

Grupos de defesa dos direitos animais organizaram neste domingo protestos em diversos aeroportos exigindo que companhias aéreas adotem padrões melhores para transportes de pets. Os protestos atraíram políticos que prometeram tentar agir no campo legislativo.

As manifestações foram precipitadas pela comoção com o caso de Joca, um cão da raça golden retriever que morreu na segunda-feira passada após ser extraviado por engano em num voo da companhia Gol para Fortaleza (CE). O destino do animal era Sinop (MT).

Nos saguões dos aeroportos, palavras de ordem estampadas em faixas e cartazes e entoadas pelos manifestantes pediam reparação pela perda do animal e avanços regulatórios.

"Cachorro não é bagagem" foi a frase de efeito mais usada, junto de "Justiça para Joca". Imagens dos protestos nos aeroportos de Guarulhos, Santos Dumont (Rio), Belém e de cidades menores foram postadas pelos participantes do protesto nas redes sociais.

Protestos nos aeroportos

O tutor do cachorro, o engenheiro João Fantazzini, participou da manifestação no Aeroporto Internacional de Guarulhos junto com integrantes de sua família vestindo camisetas estampadas com uma fotografia do animal de estimação.

"Eu gostaria muito de agradecer vocês. Eu sinto que o Joca é de todo mundo. Eu vou lutar pelo Joca e por todos os cachorros que estão aqui, para nenhum outro morrer", disse Fantazzini em um discurso com megafone.