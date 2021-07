Anvisa autoriza estudo para medir eficácia da 3º dose da AstraZeneca

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou nesta segunda-feira a realização de um estudo para medir a segurança e a eficácia de uma terceira dose da vacina contra Covid-19 da AstraZeneca, informou o órgão regulador em nota.

Quais são os maiores desafios da ciência em 2021? Entenda assinando a EXAME.

De acordo com a Anvisa, o estudo, patrocinado pela AstraZeneca, será feito com os participantes da pesquisa inicial que receberam as duas doses da vacina com um intervalo de quatro semanas entre elas. A terceira dose será aplicada entre 11 e 13 meses após a segunda dose.

O estudo será feito somente no Brasil com 10 mil voluntários na Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e São Paulo, segundo nota da Anvisa.

A agência também informou que autorizou estudo clínico para avaliar a segurança e eficácia do medicamento Proxalutamida na redução da infecção viral causada pelo novo coronavírus e no processo inflamatório provocado pela Covid-19. Este estudo será feito em participantes ambulatoriais do sexo masculino com Covid-19 leve a moderada e é patrocinado pela empresa chinesa Suzhou Kintor Pharmaceuticals.

A pesquisa será realizada na Alemanha, Argentina, África do Sul, Ucrânia, México, Estados Unidos e no Brasil, onde participarão 12 voluntários no Estado de Roraima e outros 38 em São Paulo.