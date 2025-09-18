Anistia: veja como cada deputado votou no pedido de urgência na Câmara

Os deputados votaram nesta quarta-feira o requerimento de urgência para o projeto de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro — proposta que pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Não houve acordo ainda sobre qual texto exatamente será avaliado pelo plenário na sequência, mas a votação, segundo líderes de centro, teve como objetivo dar um gesto à oposição. O placar foi 311 a 163.

Partidos divididos na votação

Alguns partidos de centro racharam na votação. No MDB, mesmo com a orientação contrária do líder da bancada, Isnaldo Bulhões (MDB-AL), os deputados ficaram divididos, foram 21 votos a favor e 14 contra. O mesmo aconteceu no PSD onde 28 parlamentares apertaram o sim e 12, não.

Diferentemente do que ocorreu na PEC da Blindagem, onde deputados do PT também deram votos favoráveis, na Anistia a bancada do partido de Lula foi totalmente contrária, assim como PCdoB, PSOL, PSB, Rede e PDT.

Texto base e possibilidade de alterações

A ideia é usar como "carcaça" um texto do deputado federal Marcelo Crivella (Republicanos-RJ), que determina anistia aos envolvidos em atos antidemocráticos a partir de 30 de outubro de 2022, quando manifestantes bolsonaristas interromperam o tráfego em rodovias após a derrota eleitoral de Bolsonaro.

O texto, porém, deve ser modificado. Não há acordo se a versão que será votada poderá beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Votos por partido

Partido Sim Não Ausência PP 43 6 1 MDB 21 14 5 Republicanos 40 1 2 PL 85 0 3 PSDB 10 2 1 Novo 5 0 0 PDT 0 13 3 PT 0 66 1 Cidadania 3 0 1 União 49 6 3 PCdoB 0 9 0 PV 0 4 0 PSD 28 12 5 Solidariedade 4 1 0 PSB 0 12 4 Avante 6 0 1 Podemos 12 2 0 PSOL 0 14 0 PRD 5 0 0 Rede 0 1 0

Como cada deputado votou?