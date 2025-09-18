Brasil

Anistia: veja como cada deputado votou no pedido de urgência na Câmara

Votação ocorreu no plenário da Casa nesta quarta-feira e ainda não há previsão da análise do mérito

Projeto de anistia: deputados aprovam urgência para proposta. (Reprodução/Câmara dos Deputados)

Agência o Globo
Publicado em 18 de setembro de 2025 às 07h01.

Os deputados votaram nesta quarta-feira o requerimento de urgência para o projeto de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro — proposta que pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Não houve acordo ainda sobre qual texto exatamente será avaliado pelo plenário na sequência, mas a votação, segundo líderes de centro, teve como objetivo dar um gesto à oposição. O placar foi 311 a 163.

Partidos divididos na votação

Alguns partidos de centro racharam na votação. No MDB, mesmo com a orientação contrária do líder da bancada, Isnaldo Bulhões (MDB-AL), os deputados ficaram divididos, foram 21 votos a favor e 14 contra. O mesmo aconteceu no PSD onde 28 parlamentares apertaram o sim e 12, não.

Diferentemente do que ocorreu na PEC da Blindagem, onde deputados do PT também deram votos favoráveis, na Anistia a bancada do partido de Lula foi totalmente contrária, assim como PCdoB, PSOL, PSB, Rede e PDT.

Texto base e possibilidade de alterações

A ideia é usar como "carcaça" um texto do deputado federal Marcelo Crivella (Republicanos-RJ), que determina anistia aos envolvidos em atos antidemocráticos a partir de 30 de outubro de 2022, quando manifestantes bolsonaristas interromperam o tráfego em rodovias após a derrota eleitoral de Bolsonaro.

O texto, porém, deve ser modificado. Não há acordo se a versão que será votada poderá beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Votos por partido

PartidoSimNãoAusência
PP4361
MDB21145
Republicanos4012
PL8503
PSDB1021
Novo500
PDT0133
PT0661
Cidadania301
União4963
PCdoB090
PV040
PSD28125
Solidariedade410
PSB0124
Avante601
Podemos1220
PSOL0140
PRD500
Rede010

 

Como cada deputado votou?

NomePartidoUFVoto
AJ AlbuquerquePPCESim
Acácio FavachoMDBAPAbstenção
Adail FilhoRepublicanosAMSim
Adilson BarrosoPLSPSim
Adolfo VianaPSDBBASim
Adriana VenturaNovoSPSim
Adriano do BaldyPPGOSim
Aécio NevesPSDBMG
Afonso HammPPRSSim
Afonso MottaPDTRSNão
Aguinaldo RibeiroPPPBSim
Airton FaleiroPTPANão
Alberto FragaPLDFSim
AlbuquerqueRepublicanosRRSim
Alceu MoreiraMDBRSSim
Alencar SantanaPTSPNão
Alex ManenteCidadaniaSPSim
Alex SantanaRepublicanosBASim
Alexandre GuimarãeMDBTOSim
AlfredinhoPTSPNão
Alfredo GasparUniãoALSim
Alice PortugalPCdoBBANão
Aliel MachadoPVPRNão
Aline GurgelRepublicanosAPSim
Allan GarcêsPPMASim
Altineu CôrtesPLRJSim
Aluisio MendesRepublicanosMASim
Amanda GentilPPMANão
Amaro NetoRepublicanosESSim
Amom MandelCidadaniaAM
Ana Paula LeãoPPMGSim
Ana Paula LimaPTSCNão
Ana PimentelPTMGNão
André AbdonPPAPSim
André FernandesPLCESim
André FerreiraPLPESim
André FigueiredoPDTCENão
Andreia SiqueiraMDBPANão
Antônia LúciaRepublicanosACAbstenção
Antonio AndradeRepublicanosTOSim
Antonio BritoPSDBA
Antonio Carlos R.PLSP
Antônio DoidoMDBPANão
Any OrtizCidadaniaRSSim
Arlindo ChinagliaPTSPNão
Arnaldo JardimCidadaniaSPSim
Arthur LiraPPALSim
Arthur O. MaiaUniãoBASim
Átila LinsPSDAM
Átila LiraPPPISim
Augusto CoutinhoRepublicanosPESim
Aureo RibeiroSolidariedadeRJSim
BacelarPVBANão
Baleia RossiMDBSPNão
Bandeira de MelloPSBRJNão
BebetoPPRJSim
Benedita da SilvaPTRJNão
Benes LeocádioUniãoRNSim
Beto PereiraPSDBMSSim
Beto RichaPSDBPRSim
Bia KicisPLDFSim
Bibo NunesPLRSSim
Bohn GassPTRSNão
Bruno FariasAvanteMGSim
Bruno GanemPodemosSPAbstenção
Caio ViannaPSDRJSim
Camila JaraPTMSNão
Cap. Alberto NetoPLAMSim
Capitão AldenPLBASim
Capitão AugustoPLSPSim
Carla DicksonUniãoRNSim
Carlos GaguimUniãoTOSim
Carlos JordyPLRJSim
Carlos SampaioPSDSPSim
Carlos VerasPTPENão
Carlos ZarattiniPTSPNão
Carol DartoraPTPRNão
Caroline de ToniPLSCSim
Castro NetoPSDPINão
Cb Gilberto SilvaPLPBSim
Cel. ChrisóstomoPLROSim
Célia XakriabáPSOLMGNão
Célio SilveiraMDBGOSim
Célio StudartPSDCENão
Celso RussomannoRepublicanosSPSim
Cezinha MadureiraPSDSPSim
Charles FernandesPSDBANão
Chico AlencarPSOLRJNão
Chris ToniettoPLRJSim
Clarissa TércioPPPESim
Claudio CajadoPPBASim
Cleber VerdeMDBMAAbstenção
Clodoaldo MagalhãePVPENão
CobalchiniMDBSCSim
Coronel AssisUniãoMTSim
Coronel FernandaPLMTSim
Coronel MeiraPLPESim
Coronel UlyssesUniãoACSim
Covatti FilhoPPRSSim
Cristiane LopesUniãoROSim
Da VitoriaPPESSim
Dagoberto NogueiraPSDBMSSim
Daiana SantosPCdoBRSNão
Dal BarretoUniãoBASim
Damião FelicianoUniãoPBNão
DandaraPTMGNão
Dani CunhaUniãoRJSim
Daniel AgrobomPLGOSim
Daniel AlmeidaPCdoBBANão
Daniel BarbosaPPALNão
Daniel FreitasPLSCSim
Daniel TrzeciakPSDBRSSim
Daniela ReinehrPLSCSim
Daniela WaguinhoUniãoRJNão
Danilo ForteUniãoCESim
DanrleiPSDRSSim
David SoaresUniãoSPSim
Dayany BittencourtUniãoCESim
Def. Stélio DenerRepublicanosRRSim
Del. Adriana A.PTGONão
Del. Bruno LimaPPSPSim
Del. Éder MauroPLPASim
Del. Fabio CostaPPALSim
Del. Matheus L.UniãoPRSim
Delegada IoneAvanteMGSim
Delegada KatarinaPSDSESim
Delegado BilynskyjPLSPSim
Delegado CaveiraPLPASim
Delegado MarceloUniãoMGSim
Delegado PalumboMDBSPSim
Delegado RamagemPLRJSim
Delegado da CunhaPPSPSim
Denise PessôaPTRSNão
DetinhaPLMASim
Diego AndradePSDMGSim
Diego CoronelPSDBANão
Diego GarciaRepublicanosPRSim
Dilceu SperaficoPPPRSim
Dilvanda FaroPTPANão
Dimas FabianoPPMGSim
Dimas GadelhaPTRJNão
Domingos NetoPSDCE
Domingos SávioPLMGSim
Dorinaldo MalafaiaPDTAPNão
Douglas ViegasUniãoSPSim
Doutor LuizinhoPPRJSim
Dr Fernando MáximoUniãoROSim
Dr Victor LinhalisPodemosESSim
Dr. FranciscoPTPINão
Dr. FredericoPRDMGSim
Dr. Ismael AlexandPSDGOSim
Dr. JazielPLCESim
Dr. Luiz OvandoPPMSSim
Dr.Zacharias CalilUniãoGOSim
Dra. Alessandra H.MDBPASim
Duarte Jr.PSBMANão
Duda RamosMDBRRNão
Duda SalabertPDTMGNão
Eduardo VellosoUniãoACSim
Eduardo da FontePPPESim
EduardoBolsonaroPLSP
Elcione BarbalhoMDBPA
Eli BorgesPLTOSim
Elmar NascimentoUniãoBASim
Ely SantosRepublicanosSPSim
Emanuel Pinheiro NMDBMTNão
Emidinho MadeiraPLMGSim
Enf. Ana PaulaPodemosCENão
Enfermeira RejanePCdoBRJNão
Eriberto MedeirosPSBPENão
Erika HiltonPSOLSPNão
Erika KokayPTDFNão
Eros BiondiniPLMGSim
Euclydes PettersenRepublicanosMGSim
Evair de MeloPPESSim
Fabio GarciaUniãoMTSim
Fábio MacedoPodemosMANão
Fabio ReisPSDSESim
Fabio SchiochetUniãoSCSim
Fábio TeruelMDBSPNão
Fausto PinatoPPSPNão
Fausto Santos Jr.UniãoAMSim
Felipe BecariUniãoSPSim
Felipe CarrerasPSBPENão
Felipe FrancischinUniãoPRSim
Félix Mendonça JrPDTBANão
Fernanda PessôaUniãoCENão
FernandaMelchionnaPSOLRSNão
Fernando CoelhoUniãoPENão
Fernando MineiroPTRNNão
Fernando MonteiroRepublicanosPENão
Fernando RodolfoPLPESim
Filipe BarrosPLPRSim
Filipe MartinsPLTOSim
Flávia MoraisPDTGO
Flávio NogueiraPTPINão
Florentino NetoPTPINão
Franciane BayerRepublicanosRSSim
Fred CostaPRDMGSim
Fred LinharesRepublicanosDFSim
Gabriel MotaRepublicanosRRSim
Gabriel NunesPSDBANão
General GirãoPLRNSim
General PazuelloPLRJSim
Geovania de SáPSDBSCSim
Geraldo MendesUniãoPRSim
Geraldo ResendePSDBMSNão
Gervásio MaiaPSBPBNão
GiacoboPLPRSim
Gilberto AbramoRepublicanosMGSim
GilbertoNascimentoPSDSPSim
Gilson DanielPodemosESSim
Gilson MarquesNovoSCSim
Gilvan da FederalPLESSim
Giovani CheriniPLRSSim
Glauber BragaPSOLRJNão
Greyce EliasAvanteMGSim
Guilherme BoulosPSOLSPNão
Guilherme UchoaPSBPE
Gustavo GayerPLGOSim
Gustinho RibeiroRepublicanosSESim
Gutemberg ReisMDBRJSim
Heitor SchuchPSBRSNão
Helder SalomãoPTESNão
Helena LimaMDBRR
Helio LopesPLRJSim
Henderson PintoMDBPA
Hercílio DinizMDBMGSim
Hildo RochaMDBMANão
Hugo LealPSDRJSim
Hugo MottaRepublicanosPBArt. 17
Icaro de ValmirPLSESim
Igor TimoPSDMGSim
IsmaelPSDSCSim
Isnaldo Bulhões JrMDBALNão
Ivan ValentePSOLSPNão
Ivoneide CaetanoPTBANão
Iza ArrudaMDBPE
Jack RochaPTESNão
Jadyel AlencarRepublicanosPISim
Jandira FeghaliPCdoBRJNão
Jeferson RodriguesRepublicanosGOSim
Jefferson CamposPLSPSim
Jilmar TattoPTSPNão
João CuryMDBSPSim
João DanielPTSENão
João LeãoPPBA
João MaiaPPRNSim
JoãoCarlosBacelarPLBA
Joaquim PassarinhoPLPASim
Jonas DonizettePSBSP
Jorge BrazRepublicanosRJSim
Jorge GoettenRepublicanosSCSim
Jorge SollaPTBANão
José AirtonPTCE
José GuimarãesPTCENão
José MedeirosPLMTSim
José NeltoUniãoGO
José PrianteMDBPANão
José RochaUniãoBASim
Joseildo RamosPTBANão
JosenildoPDTAPNão
Josias GomesPTBANão
JosimarMaranhãoziPLMASim
Josivaldo JPPSDMASim
Juarez CostaMDBMTSim
Julia ZanattaPLSCSim
Juliana CardosoPTSPNão
Julio ArcoverdePPPISim
Júlio CesarPSDPINão
Julio Cesar RibeirRepublicanosDFSim
Julio LopesPPRJSim
Juninho do PneuUniãoRJSim
Junio AmaralPLMGSim
Júnior FerrariPSDPASim
Junior LourençoPLMASim
Júnior ManoPSBCENão
Juscelino FilhoUniãoMANão
Keniston BragaMDBPANão
Kiko CeleguimPTSPNão
Kim KataguiriUniãoSPSim
Lafayette AndradaRepublicanosMGSim
Laura CarneiroPSDRJNão
Lêda BorgesPSDBGOSim
Lenir de AssisPTPRNão
Leo PratesPDTBA
Leonardo MonteiroPTMGNão
Leônidas CristinoPDTCENão
Leur Lomanto Jr.UniãoBASim
Lídice da MataPSBBANão
Lincoln PortelaPLMGSim
Lindbergh FariasPTRJNão
LindenmeyerPTRSNão
Lucas RamosPSBPENão
Lucas RedeckerPSDBRSSim
Luciano AlvesPSDPRSim
Luciano AmaralPSDAL
Luciano BivarUniãoPENão
Luciano DucciPSBPR
Luciano VieiraRepublicanosRJ
Lucio MosquiniMDBROSim
Luis Carlos GomesRepublicanosRJSim
Luis TibéAvanteMGSim
Luisa CanzianiPSDPRSim
Luiz Carlos BusatoUniãoRSSim
Luiz Carlos HaulyPodemosPRSim
Luiz Carlos MottaPLSPSim
Luiz CoutoPTPBNão
Luiz F. VampiroMDBSCSim
Luiz FernandoPSDMGNão
Luiz GastãoPSDCESim
Luiz LimaNovoRJSim
Luiz NishimoriPSDPRSim
Luiz P.O BragançaPLSPSim
LuizAntônioCorrêaPPRJSim
Luiza ErundinaPSOLSPNão
Luizianne LinsPTCENão
Lula da FontePPPESim
Magda MofattoPRDGOSim
MarangoniUniãoSPSim
Marcel van HattemNovoRSSim
Marcelo ÁlvaroPLMGSim
Marcelo CrivellaRepublicanosRJSim
Marcelo MoraesPLRSSim
Marcio AlvinoPLSPSim
Márcio BiolchiMDBRSSim
Márcio HonaiserPDTMA
Márcio JerryPCdoBMANão
Márcio MarinhoRepublicanosBASim
MarconPTRSNão
Marcos A. SampaioPSDPINão
Marcos PereiraRepublicanosSPSim
Marcos PollonPLMSSim
Marcos SoaresUniãoRJSim
Marcos TavaresPDTRJNão
Maria ArraesSolidariedadePENão
Maria RosasRepublicanosSPSim
Maria do RosárioPTRSNão
Mario FriasPLSPSim
Mário HeringerPDTMGNão
Mário Negromonte JPPBANão
Marreca FilhoPRDMASim
Marussa BoldrinMDBGOSim
Marx BeltrãoPPALSim
Matheus NoronhaPLCESim
Maurício Carva lhoUniãoROSim
Mauricio MarconPodemosRSSim
Mauricio NevesPPSPSim
Mauricio do VôleiPLMGSim
MauroBenevides Fo.PDTCENão
Max LemosPDTRJNão
Meire SerafimUniãoAC
Mendonça FilhoUniãoPESim
Merlong SolanoPTPINão
Mersinho LucenaPPPBSim
Messias DonatoRepublicanosESSim
Miguel ÂngeloPTMGNão
Miguel LombardiPLSPSim
Mis. José OlimpioPLSPSim
Misael VarellaPSDMGSim
Moses RodriguesUniãoCE
Murillo GouveaUniãoRJSim
Murilo GaldinoRepublicanosPB
Natália BonavidesPTRNNão
Nelinho FreitasMDBCENão
Nelson BarbudoPLMTSim
Nely AquinoPodemosMGSim
Neto CarlettoAvanteBA
Newton Cardoso JrMDBMGSim
NicolettiUniãoRRSim
Nikolas FerreiraPLMGSim
Nilto TattoPTSPNão
Odair CunhaPTMGNão
Olival MarquesMDBPASim
Orlando SilvaPCdoBSPNão
Osmar TerraPLRSSim
Ossesio SilvaRepublicanosPESim
Otoni de PaulaMDBRJSim
Otto Alencar FilhoPSDBANão
PadovaniUniãoPRSim
Padre JoãoPTMGNão
Pastor Claudio MarUniãoPASim
Pastor DinizUniãoRRSim
Pastor EuricoPLPESim
Pastor GilPLMASim
Pastor Henrique V.PSOLRJNão
Pastor IsidórioAvanteBASim
Patrus AnaniasPTMGNão
Pauderney AvelinoUniãoAMAbstenção
PaulãoPTALNão
Paulinho da ForçaSolidariedadeSPSim
Paulo A. BarbosaPSDBSPNão
Paulo Abi-AckelPSDBMGSim
Paulo AziUniãoBASim
Paulo FollettoPSBES
Paulo Freire CostaPLSPSim
Paulo GuedesPTMGNão
Paulo LemosPSOLAPNão
Paulo LitroPSDPRSim
Paulo MagalhãesPSDBANão
Paulo PimentaPTRSNão
Pedro A iharaPRDMGSim
Pedro CamposPSBPENão
Pedro Lucas F.UniãoMASim
Pedro LupionPPPRSim
Pedro PauloPSDRJNão
Pedro UczaiPTSCNão
Pedro WestphalenPPRSSim
PezentiMDBSCSim
PinheirinhoPPMGSim
Pompeo de MattosPDTRSNão
Pr.Marco FelicianoPLSPSim
Prof MarcivaniaPCdoBAPNão
Prof. Reginaldo V.PVDFNão
Professor AlcidesPLGOSim
Professora LucienePSOLSPNão
Rafael BritoMDBALNão
Rafael FeraPodemosROSim
Rafael PrudenteMDBDFSim
Rafael SimoesUniãoMGSim
Raimundo CostaPodemosBAAbstenção
Raimundo SantosPSDPASim
Reginaldo LopesPTMGNão
ReimontPTRJNão
Reinhold StephanesPSDPRSim
Renata AbreuPodemosSPAbstenção
Renilce NicodemosMDBPA
Renildo CalheirosPCdoBPENão
Ribamar SilvaPSDSPSim
Ricardo AbrãoUniãoRJSim
Ricardo AyresRepublicanosTOSim
Ricardo BarrosPPPRSim
Ricardo GuidiPLSCSim
Ricardo MaiaMDBBANão
Ricardo SallesNovoSPSim
Robério MonteiroPDTCENão
Roberta RomaPLBASim
Roberto DuarteRepublicanosACSim
Roberto MonteiroPLRJSim
Robinson FariaPPRNSim
Rodolfo NogueiraPLMSSim
Rodrigo EstachoPSDPRSim
Rodrigo GambalePodemosSPSim
Rodrigo RollembergPSBDFNão
Rodrigo ValadaresUniãoSESim
Rodrigo da ZaeliPLMTSim
Rodrigo de CastroUniãoMGSim
Rogéria SantosRepublicanosBASim
Rogério CorreiaPTMGNão
Romero RodriguesPodemosPBSim
Ronaldo NogueiraRepublicanosRSSim
Rosana VallePLSPSim
Rosangela MoroUniãoSPSim
Rosângela ReisPLMGSim
Rubens OtoniPTGONão
Rubens Pereira Jr.PTMANão
Rui FalcãoPTSPNão
Ruy CarneiroPodemosPBSim
Sâmia BomfimPSOLSPNão
Samuel SantosPodemosGOSim
Samuel VianaRepublicanosMGSim
SandersonPLRSSim
Sargento FahurPSDPRSim
Sargento PortugalPodemosRJSim
Saulo PedrosoPSDSPSim
Sergio SouzaMDBPRSim
Sgt. GonçalvesPLRNSim
Sidney LeitePSDAM
Silas CâmaraRepublicanosAMSim
Silvia CristinaPPROSim
Silvye AlvesUniãoGOSim
Simone MarquettoMDBSPSim
Socorro NeriPPACNão
Soraya SantosPLRJSim
Sóstenes CavalcantPLRJSim
Stefano AguiarPSDMGSim
Tabata AmaralPSBSPNão
Tadeu VeneriPTPRNão
Talíria PetronePSOLRJNão
Tarcísio MottaPSOLRJNão
Thiago FloresRepublicanosROSim
Thiago de JoaldoPPSESim
Tiago DimasPodemosTOSim
Tião MedeirosPPPRSim
TiriricaPLSPSim
ToninhoWandscheerPPPRSim
Túlio Gadêl haRedePENão
Valmir AssunçãoPTBANão
Vander LoubetPTMSNão
VermelhoPPPRSim
VicentinhoPTSPNão
Vicentinho JúniorPPTOSim
Vinicius CarvalhoRepublicanosSPSim
Vinicius GurgelPLAPSim
Vitor LippiPSDBSPSim
Waldemar OliveiraAvantePESim
Waldenor PereiraPTBANão
Weliton PradoSolidariedadeMGSim
Wellington RobertoPLPBSim
WelterPTPRNão
Wilson SantiagoRepublicanosPBSim
Yandra MouraUniãoSESim
Yury do ParedãoMDBCENão
Zé AdrianoPPACNão
Zé NetoPTBANão
Zé SilvaSolidariedadeMGSim
Zé TrovãoPLSCSim
Zé VitorPLMGSim
ZéHaroldoCathedralPSDRRSim
Zeca DirceuPTPRNão
Zezinho BarbaryPPACSim
ZuccoPLRSSim
