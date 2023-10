Alerta Laranja: Tempestade se Aproxima das Regiões Sul, Sudeste e MS

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta laranja para tempestade, que abrange diversas áreas do país. O alerta vale a partir desta segunda-feira (30) e se estende até terça-feira (31). O alerta laranja indica uma situação meteorológica perigosa, com riscos substanciais para a população. Vamos detalhar os riscos e as áreas afetadas por esse alerta.

Riscos Potenciais

O alerta laranja traz consigo uma série de riscos meteorológicos. São eles:

Chuva Intensa: Prevê-se a ocorrência de chuvas intensas, com acumulação significativa de água. Os volumes estimados variam entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia. Ventos Fortes: Ventos intensos, com velocidades previstas entre 60 e 100 km/h. Essa intensidade dos ventos pode causar danos em estruturas e árvores. Queda de Granizo: Há o risco de granizo em algumas regiões afetadas, o que pode ocasionar danos em plantações e edificações. Outros Riscos: Além disso, o alerta adverte para a possibilidade de corte de energia, alagamentos e descargas elétricas.

Regiões Afetadas

As áreas afetadas por esse alerta laranja abrangem diversas regiões do Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil:

Região Sul:

Região Sudeste:

Rio de Janeiro (Norte, Centro, Sul, Noroeste e região metropolitana do Rio de Janeiro).

Minas Gerais (Zona da Mata, Campo das Vertentes, Oeste, Sul/Sudoeste e região Metropolitana de Belo Horizonte).

São Paulo (Presidente Prudente, Campinas, Bauru, Piracicaba, Araçatuba, Marília, Araraquara, Assis, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Vale do Paraíba Paulista, Baixadas e região Macro Metropolitana Paulista).

Região Centro-Oeste:

Classificação de Cores dos Alertas do INMET

O INMET classifica os alertas em três níveis de gravidade:

Alerta Amarelo - Perigo Potencial: Indica situações potencialmente perigosas. Recomenda-se cautela ao realizar atividades sujeitas a riscos meteorológicos.

Alerta Laranja - Perigo: Corresponde a situações perigosas. A população deve manter-se vigilante e informar-se regularmente sobre as condições meteorológicas previstas. Precauções são necessárias.

Alerta Vermelho - Grande Perigo: Indica situações de grande perigo, com fenômenos meteorológicos excepcionalmente intensos. Riscos para a vida humana e grandes danos são esperados. É fundamental seguir as orientações das autoridades e estar preparado para medidas de emergência.

Diante dessas previsões meteorológicas, é fundamental que a população esteja atenta e tome as devidas precauções. Siga as orientações das autoridades locais e fique informado sobre as condições meteorológicas. Mantenha-se seguro e tome medidas preventivas para proteger a sua vida e patrimônio.