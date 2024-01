Acidente na Bahia: condutor de embarcação que virou fugiu do local, diz polícia

Cinco pessoas morreram e seis ficaram feridos após um barco virar na Baía de Todos-os-Santos, na noite deste domingo. Segundo o comandante da 10ª CIPM, o condutor da embarcação fugiu do local. A Marinha e o Corpo de Bombeiros fazem buscas por desaparecidos.

— O número exato de pessoas [na embarcação] ainda não temos. Estamos tentando levantar essa informação. Estamos aqui, a procura do condutor que evadiu do local. — disse o Major da Polícia Militar Pestana ao site "Alô Juca".

Segundo o militar, uma confusão teria acontecido no terminal antes do acidente. Até o momento, as vítimas são quatro adultos e uma criança. O número total de desaparecidos ainda não foi confirmado pelas autoridades que acompanham o caso.

— A confusão se deu primeiramente no terminal. Posteriormente, quando a lancha já estava em deslocamento, houve uma nova confusão, a embarcação tombou e as pessoas caíram [ no mar] — afirmou o major.

A embarcação realizava o transporte de passageiros na região entre a Ilha de Maria Guarda e Madre de Deus, no interior da Baía de-Todos-os-Santos.

Outras seis pessoas, que também estavam no barco, foram levadas para o Hospital Municipal de Madre Deus. Três vítimas, sendo duas crianças de 6 e 1 ano e uma mulher de 56 anos, foram transferidas para Salvador. Um sobrevivente ainda aguarda encaminhamento. Duas pessoas receberam alta.

Marinha investiga o caso