Barco vira e deixa ao menos cinco mortos em Salvador; criança está entre vítimas

Cinco pessoas morreram após um barco virar na cidade de Madre de Deus, na Região Metropolitana de Salvador, na noite de domingo. A embarcação realizava o transporte de passageiros na região entre a Ilha de Maria Guarda e Madre de Deus, no interior da Baía de-Todos-os-Santos. As vítimas, segundo a Marinha do Brasil, são quatro adultos e uma criança. As informações são do G1.

Outras seis pessoas, que também estavam na embarcação, foram levadas para o Hospital Municipal de Madre Deus. Duas já tiveram alta, outras três foram encaminhadas para Salvador e uma aguarda transferência para uma unidade de saúde.

Uma equipe de Busca e Salvamento (SAR) da Capitania dos Portos da Bahia (CPBA) foi enviada ao local para conduzir as buscas dos possíveis desaparecidos, em conjunto com outros órgãos, além de apurar o ocorrido e coletar informações.

A Marinha informou que será instaurado um Inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) pela CPBA, para apurar as causas e circunstâncias do acidente.