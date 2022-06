Startup mexicana Verqor, de crédito rural, recebe aporte de US$ 2,5 milhões

A Verqor, fintech mexicana especializada na concessão de crédito para compra de insumos e maquinário para o campo, acaba de captar 2,5 milhões de dólares, de acordo com informações antecipadas à EXAME. A rodada de investimento foi liderada pela SP Ventures, gestora de venture capital brasileira com foco no mercado agro e de alimentação. Também participaram a Century Oak Capital, Amplifica Capital, Mercy Corps, Magma Partners e AngelHub.

Os recursos deverão ser utilizados para ampliar o volume de crédito concedido. A meta da empresa é emprestar 9 milhões de dólares este ano. Em 2021, foram 2,1 milhões de dólares.

“Temos a honra de apoiar a Verqor em sua missão de transformar a forma como os agricultores financiam suas operações. A agricultura é um negócio de capital de giro intensivo e os credores tradicionais historicamente fizeram um trabalho ruim na democratização do crédito”, diz Francisco Jardim, sócio-fundador da SP Ventures. “À medida que as cadeias de suprimentos de alimentos se tornam mais arriscadas com as mudanças climáticas, pandemias e guerras, precisamos de empreendedores corajosos que aproveitem a tecnologia para fornecer recursos financeiros para os produtores”.

O modelo de negócios da Verqor é baseado em parcerias com grandes indústrias e varejistas do agronegócio a fim de levar crédito a pequenos e médios agricultores, de acordo com a SP Ventures. O processo é todo digital. No México, 93% dos agricultores não têm acesso a financiamento, segundo os investidores da plataforma.

Criada em 2019, a startup faturou 900 mil dólares em 2020. No ano passado, a receita passou para 2,2 milhões de dólares. Faz parte dos planos da empresa atuar no mercado B2B, oferecendo indicadores sobre os agricultores que utilizam os serviços da Verqor.

LEIA TAMBÉM:

Notícias exclusivas de agro e o que movimenta o mercado

Você já conhece a newsletter semanal EXAME Agro? Você assina e recebe na sua caixa de e-mail as principais notícias sobre o agronegócio, assim como reportagens especiais sobre os desafios do setor e histórias dos empreendedores que fazem a diferença no campo.

Toda sexta-feira, você também tem acesso a notícias exclusivas, o que move o mercado e artigos de especialistas