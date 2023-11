Solinftec anuncia nova emissão de CRA no valor de R$ 150 milhões

A Solinftec, companhia brasileira dedicada à inteligência artificial no campo, anunciou nesta terça-feira, 28, a emissão de um novo Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA) no valor total de R$ 150 milhões. Com este valor, a empresa totaliza quase R$ 500 milhões em emissões de CRA, com a estratégia de dar fôlego à estrutura de dívida e consolidar seu caixa.

“Estamos em um ano de breakeven, com Ebitda positivo e por meio desta emissão, conseguimos alongar nossa dívida e fortalecer a posição de caixa da companhia", diz Laís Braido, CFO da Solinftec. A companhia deve encerrar o ano com Ebitda acima de R$ 60 milhões e receita de R$ 300 milhões.

A operação foi coordenada pelo Itaú BBA e estruturada pela Opea Securitizadora. De acordo com Caio Viggiano, diretor de renda fixa do Itaú BBA, "a operação bem-sucedida" mostra avanços na sustentabilidade para o agronegócio.

Fundada na cidade de Araçatuba, no interior de São Paulo, em 2007, a agtech atualmente conta com mais de 800 colaboradores, incluindo escritórios em Estados Unidos, Colômbia, Canadá e China.

