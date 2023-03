Soja tem impacto negativo e PIB do agro cai 1,7% em 2022

O resultado do produto interno bruto (PIB) divulgado nesta quinta-feira, 2, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que cresceu 2,9% no acumulado de 2022, trouxe um destaque negativo para o setor de agro. A queda de 1,7% no grupo da Agropecuária no ano veio puxada pela soja, ofuscando a alta de outras culturas, diz o IBGE.

No geral, a variação trimestral veio levemente abaixo do consenso do mercado.

Produção de soja cai 11,4% em 2022

O Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA/IBGE) já vinha apontando os impactos adversos de algumas culturas no desempenho do ano.

A queda na produtividade da soja se sobrepôs "ao bom desempenho de outras culturas", segundo nota do IBGE, casos de milho (25,5%), café (6,8%) e cana de açúcar (2,7%).

“A soja, principal produto da lavoura brasileira, com estimativa de queda de produção de 11,4%, foi quem mais puxou o resultado da Agropecuária para baixo no ano, sendo impactada por efeitos climáticos adversos”, disse Palis.

Em nota informativa, o Ministério da Fazenda ressalta que, apesar do resultado negativo no acumulado do ano passado, o agro fechou o último trimestre de 2022 em alta.

Ao longo dos trimestres de 2022, o PIB do setor de agropecuária teve os seguintes resultados:

(variação do PIB do agro, ótica de produção, trimestre contra trimestre)

2022.I -1.5 2022.II -0.7 2022.III -0.5 2022.IV 0.3

"Após consecutivas desacelerações na margem, a atividade mostrou recuo no 4T22. O movimento repercute a queda no PIB do setor industrial e a forte desaceleração em Serviços. O setor agropecuário avançou no trimestre, revertendo 3 quedas seguidas na margem", diz trecho do documento.