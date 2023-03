SLC Sementes e Kothe Agro inauguram indústria de beneficiamento de sementes de soja em MT

A SLC Sementes a e Kothe Agro inauguraram, na quarta-feira, 22, a indústria de beneficiamento e armazenagem de sementes de soja (IBS), na Fazenda Paiaguás (MT), da SLC Agrícola. Conforme comunicado das empresas, a capacidade inicial de beneficiamento e armazenagem da unidade é de 1 milhão de sacas de 200 mil sementes de soja.

A SLC Sementes é a marca da SLC Agrícola criada em 2018 e leva ao produtor brasileiro acesso às variedades de sementes de soja e algodão com potencial produtivo e qualidade. Na safra 2021/22, foram comercializadas 856 mil sacas de sementes de soja e 116,47 mil sacas de sementes de algodão.

"A nova IBS torna viável a expansão do volume de sementes ofertado ao mercado, bem como a diversificação do nosso portfólio de variedades e o atendimento para Mato Grosso, além de outros estados", disse no comunicado o diretor de suprimentos e produção de sementes da SLC Agrícola, Gustavo Lunardi.

A IBS tem equipamentos modernos com tecnologia embarcada para os processos 100% automatizados para a produção de sementes de soja. Além disso, para manter a qualidade do produto armazenado, as câmaras climatizadas mantêm a temperatura entre 12 ºC e 13 ºC.

SLC: estratégia asset light

Conforme o comunicado, iniciado em 2022, o projeto está alinhado com a estratégia asset light da SLC Agrícola, cuja expansão se dá por meio de parcerias com o modelo de contratação de serviços (terceirização) de beneficiamento de sementes.

Na unidade da Fazenda Paiaguás, a companhia entrou como contratante dos serviços de beneficiamento, armazenagem e expedição da Kothe Agro por um período de 15 anos, além de tornar viável a entrada da marca SLC Sementes no mercado de Mato Grosso.