Plano Safra 24/25: É insuficiente para atender demandas do setor, afirma Aprosoja

A Associação Brasileira dos Produtores de Soja (Aprosoja Brasil) emitiu uma nota nesta quarta-feira, 3, afirmando que os R$ 476 bilhões anunciados para o Plano Safra 2024/25 são insuficientes para atender às demandas do setor. Segundo o presidente da entidade, Maurício Buffon, a maior parte dos recursos não possui equalização de taxa de juros, o que impede os produtores de preverem o custo do financiamento.

"O ano de 2024 está sendo bastante desafiador e, infelizmente, o governo não está ajudando em nada o setor [...] além disso, no que se refere às normas que regem o crédito agrícola, o governo não tem dado atenção ao setor e criou limitações para a captação de recursos", declarou Buffon.

Plano Safra 24/25

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) anunciou o valor de R$ 400,59 bilhões para o Plano Safra 2024/25 da agricultura empresarial, um crescimento de 10% em relação ao desembolsado no Plano Safra 2023/24. Os produtores rurais também terão acesso a mais R$ 108 bilhões em recursos provenientes de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA), destinados às emissões de Cédulas do Produto Rural (CPR) — no total, serão disponibilizados R$ 508,59 bilhões para o desenvolvimento do agronegócio empresarial.

Em relação ao Plano Safra 24/25 da agricultura familiar, o Governo Federal anunciou a destinação de R$ 76 bilhões para o Plano Safra 2024/25 da agricultura familiar, um aumento de 6,2% em relação ao Plano Safra 2023/24, que contou com R$ 71,60 bilhões, mas abaixo dos R$ 80 bilhões pleiteados pelo setor produtivo — ao todo, serão R$ 85,7 bilhões em investimentos para a agricultura familiar, crescimento de 10%.