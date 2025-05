Gripe aviária: sobe para 12 número de casos suspeitos em análise pelo governo

Subiu de nove para 12 o número de casos suspeitos de gripe aviária investigados pelo Serviço de Defesa Agropecuária (SDA). Os dados estão disponíveis na plataforma do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) nesta sexta-feira, 23.

Desde a semana passada, quando um caso da doença foi confirmado em Montenegro, no Rio Grande do Sul, o governo atualiza diariamente o número de casos em análise.

Na quinta-feira, 22, o Mapa esclareceu que seguem em andamento as investigações relacionadas às amostras coletadas em granjas comerciais nos municípios de Aguiarnópolis (TO) e Ipumirim (SC).

Segundo o comunicado, as análises iniciais apontaram para resultados com baixa carga viral ou possível degradação do material genético viral, o que inviabilizou o sequenciamento direto do vírus.

Dessa forma, o Laboratório Federal de Defesa Agropecuária em São Paulo (LFDA-SP), unidade de referência do Mapa e credenciado pela Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA), adotou o protocolo internacional preconizado pela organização para esses casos.

As amostras estão sendo inoculadas em ovos embrionados para isolar o patógeno e aumentar a quantidade de material genético disponível para a realização de provas complementares.

Brasil livre da gripe aviária

Também na quinta-feira, o Mapa informou que o serviço veterinário oficial concluiu a limpeza e a desinfecção da área em Montenegro (RS), onde foi confirmado um foco de gripe aviária na sexta-feira, dia 16.

Com isso, a partir desta quinta-feira tem início o período de 28 dias de vazio sanitário, conforme previsto nos protocolos internacionais. Caso não haja registro de novos focos nesse intervalo, o Brasil poderá se autodeclarar livre da doença naquela região.

Em função da confirmação da doença na semana passada, até o momento, 19 países e a União Europeia — formada por 27 nações — suspenderam as aquisições da proteína e de subprodutos de aves de todo o Brasil.

Outros 16 mercados fecharam para o Rio Grande do Sul, e dois impuseram restrições específicas ao município gaúcho de Montenegro, onde está localizada a granja contaminada.

Cálculos preliminares do governo indicam que o Brasil pode perder entre US$ 100 milhões e US$ 200 milhões por mês com as restrições às exportações de frango. Em 2024, o país exportou cerca de 4,4 milhões de toneladas de carne de aves, tendo a China como principal destino.