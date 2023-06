Escola do Paraná retoma aulas após ataque a tiros que deixou dois alunos mortos

A Polícia Civil do Paraná prendeu na sexta-feira o quarto suspeito de envolvimento no ataque, em que morreram os namorados Karoline Verri Alves, 17 anos, e Luan Augusto, 16. O quarto acusado, um homem de 35 anos, foi encontrado na cidade de Rolândia, no norte do estado.

Apesar da retomada das atividades, a direção da escola afirmou ao g1 que, por ora, não haverá atendimento presencial externo ao público. O foco dos primeiros dias de retorno será o suporte psicológico aos alunos após o ataque.

"A Secretaria de Segurança Pública do Paraná informa que um homem de 35 anos foi preso pela Polícia Civil nesta sexta-feira (23) em Rolândia, dentro das investigações do atentado ao Colégio Estadual Helena Kolody, ocorrido em Cambé, na última segunda-feira", disse a secretaria em nota.

O terceiro suspeito havia sido preso nesta quarta-feira. Ele tem 18 anos e foi preso em Gravatá, no interior de Pernambuco, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Paraná (Sesp-PR). Gravatá fica a 83 km do Recife.

A prisão foi feita depois de o autor do ataque ser achado morto na cela onde estava, na Casa de Custódia de Londrina, na noite de terça-feira. Ele dividia a cela com um outro suspeito preso por envolvimento com o atentado, que avisou um agente penitenciário. Um menor está apreendido por também ser suspeito de ligação com o crime.

"Na tarde desta quarta-feira (21) um outro homem, de 18 anos, foi preso por suspeita de ligação com o episódio ocorrido em Cambé. A captura ocorreu em Gravatá, no estado do Pernambuco, após expedição de mandado de prisão solicitado pela Polícia Civil do Paraná. O cumprimento contou com auxílio de policiais daquele estado. As investigações da PCPR sobre esse caso seguem em andamento", informou em nota a Secretaria de Segurança Pública do Paraná.

O corpo de Luan foi velado ontem em Cambé, e enterrado em uma cerimônia aberta ao público. O avô do adolescente disse no velório que perdoava o assassino.