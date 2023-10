Fávaro viaja para Alemanha nesta quinta para participar da maior feira de alimentos da Europa

O ministro da Agricultura e Pecuária (Mapa), Carlos Fávaro, viaja nesta quinta-feira, 5, para Alemanha para participar da Anuga 2023, uma das maiores feiras da indústria de alimentos e bebidas do mundo. O evento acontece na cidade de Colônia, a 574 quilômetros de Berlim. A previsão é que a comitiva chegue no continente europeu na noite de sexta-feira.

O primeiro compromisso de Fávaro será na abertura do evento, no sábado. As autoridades brasileiras participarão da abertura do pavilhão brasileiro na Anuga. Em nota, o ministério da Agricultura afirma que a visita do ministro ao país europeu visa "fortalecer a relação bilateral e incrementar o comércio de produtos agrícolas do Brasil com a Alemanha e a Europa".

Durante a viagem, ainda está prevista uma reunião bilateral com o ministro de Alimentação e Agricultura da Alemanha, Cem Özdemir, para discutir temas de comércio bilateral. A Alemanha é o principal parceiro comercial do Brasil na Europa e o quarto principal parceiro global. A comitiva retorna no domingo, 8, com chegada prevista ao Brasil para segunda-feira, 9.

Além do ministro, a delegação oficial do Mapa é composta pelo secretário de Comércio e Relações Internacionais, Roberto Perosa; o assessor especial do ministro da Agricultura, Carlos Augustin; o diretor do Departamento de Promoção Comercial e Investimentos, Marcel Moreira Pinto; e o adido agrícola em Berlim, Eduardo Sampaio.