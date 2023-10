Procurando trabalho ou estudo no exterior? Veja feiras em outubro com mais de 500 vagas

Para os estudantes que buscam oportunidades de trabalho ou estudo no exterior, selecionamos as feiras de emprego e de estudos que acontecem em outubro.

Tem feira de empregabilidade com mais de 500 vagas e até salão de estudos com diversos representantes de universidades internacionais. Veja como participar:

Feira de empregabilidade e conhecimento sobre a cultura africana

O Grupo L'Oréal e o Instituto Pretos Novos (IPN) realizam um evento nesta quinta-feira, 5, no RJ focado em empregabilidade para jovens.

Em apoio ao projeto "Pequena África Viva: história, memória e cultura", a companhia irá oferecer 20 oficinas para estudantes do ensino público sobre a história afro-brasileira para compreender as temáticas sociais do presente, além de promover uma feira com vagas de emprego na área de beleza e cursos de capacitação para população da Pequena África - região situada na Zona Portuária do Rio de Janeiro, local que mais recebeu escravizados do mundo e onde, hoje, se encontra a sede da empresa.

“Existe uma enorme dificuldade de encontrar a verdadeira história da escravidão nos livros didáticos, mas é um tema que tem um peso enorme na forma como atuamos hoje enquanto sociedade. Por isso, o nosso objetivo é levar o conhecimento para todas as pessoas, para que as pesquisas que são realizadas na academia não fiquem empoeiradas nas prateleiras das universidades,” diz Merced Guimarães, diretora-presidente do Instituto Pretos Novos.

Por ser uma empresa que trabalha com a imagem das pessoas, a L’Oréal busca por meio deste evento promover uma beleza mais diversa, afirma Helen Pedroso, diretora de responsabilidade corporativa e direitos humanos do Grupo L’Oréal no Brasil.

“Como empresa de beleza, nós temos um papel importante na transformação da sociedade brasileira, onde 56% das pessoas se autodeclaram negras. Essa transformação começa com a educação, mas também gerando impacto positivo na região,” afirma Helen Pedroso, diretora de responsabilidade corporativa e direitos humanos do Grupo L’Oréal no Brasil.

Outras empresas estarão presentes na feira junto à L’Oréal (Grupo Cataratas, Pepsico, Sephora, Americana S.A, Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, Mulheres Independentes da Providência, Instituto AYÓ, 99 Jobs, VLT e Pacto Global da ONU no Brasil).

São mais de 500 vagas de jovem aprendiz, estágio, trainee e em funções como pontos de venda, cozinheiro, assistente de marketing, atendente de bilheteria e assistente administrativo financeiro.

Para participar do evento, basta comparecer no local: Pequena África – Boulevard entre a Avenida Barão de Tefé e Avenida Rodrigues Alves - Centro, Rio de Janeiro - RJ.

Estudo no exterior

Os estudantes brasileiros demonstraram um crescimento significativo na procura por cursos de graduação e pós-graduação no exterior, com um aumento de 14% na busca por cursos de graduação e 12% por cursos de pós-graduação entre 2019 e 2022, segundo pesquisa conduzida pela empresa britânica BMI, que é responsável pela realização do Salão do Estudante, feira de estudos no exterior.

A feira será realizada neste mês em São Paulo (7 e 8 de outubro), Salvador (10 de outubro), Belo Horizonte (12 de outubro) e Curitiba (14 de outubro).

Com mais de 100 instituições de ensino representadas de diferentes países, o evento é uma oportunidade para estudantes brasileiros que buscam especialmente cursos de graduação e pós-graduação, além de opções de intercâmbio e aprendizado de idiomas.

Além de representantes de diferentes universidades, nesta edição a feira contará com a presença de organizações governamentais, como o Education in Ireland, Education USA, Study Australia, Study in Turkey, Government of Canada e Gouvernement du Québec.

Data e endereços do Salão do Estudante:

São Paulo – 7 e 8 de outubro

Local: Centro de Convenções Frei Caneca – 5º andar

Centro de Convenções Frei Caneca – 5º andar Endereço: R. Frei Caneca, 569 – Bela Vista

R. Frei Caneca, 569 – Bela Vista Horário: 14h às 18h30

Salvador – 10 de outubro

Local: Fiesta Convention Center

Fiesta Convention Center Endereço: Av. Antônio Carlos Magalhães, 741 – Itaigara

Av. Antônio Carlos Magalhães, 741 – Itaigara Horário: 15h às 18h30

Belo Horizonte – 12 de outubro

Local: Mercure Lourdes

Mercure Lourdes Endereço: Av. do Contorno, 7315 - Lourdes

Av. do Contorno, 7315 - Lourdes Horário: 14h às 17h30

Curitiba – 14 de outubro