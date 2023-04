EXAME SUPERAGRO: três motivos para você garantir o seu ingresso

No dia 30 de maio, São Paulo será palco da 3ª edição do EXAME SUPERAGRO, um evento que tem como objetivo conectar os participantes às principais autoridades do agronegócio brasileiro.

A programação contará com seis painéis divididos em cinco horas de conteúdo, nas quais serão discutidos temas que vão dos planos do novo governo à visão dos líderes do setor em 2023.

Este ano, o encontro é patrocinado por duas marcas de peso: a AgroGalaxy — uma das principais plataformas de varejo e serviços voltados para o agronegócio brasileiro, como a comercialização de insumos, a produção de sementes, e a prestação de serviços agrícolas – e a SKR - Arquitetura Viva – uma plataforma de desenvolvimento imobiliário e inovação que constrói desde 1985 edifícios focados no bem estar das pessoas.

Para saber como se tornar um patrocinador do evento, envie um email para publicidade@exame.com.

Onde será o SUPERAGRO?



Na CasaTraffô, na Rua Gomes de Carvalho, 560, no bairro da Vila Olímpia, em São Paulo, das 8h às 18h.

Para quem é voltado o evento?

O SUPERAGRO tem como foco produtores de alimentos (grãos em geral, açúcar e álcool, café, lácteos, rações, suco de laranja, soja, milho, frutas e todas as proteínas – bovina, frango, peru e suína); profissionais da indústria de alimentos e bebidas; startups e centros de pesquisas que investem na formatação de soluções para o setor agro; fornecedores de soluções para o setor; e fundos de investimentos.

3 motivos para não perder o evento

1. Conexão com autoridades do setor

O evento contará com mais de 20 especialistas em agronegócio, dentre eles Norberto Anacleto, Secretário da Agricultura do Estado do Paraná; Tiago Freitas de Mendonça, Secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado de Goiás; e Ricardo Santin, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

2. Visão 360º do setor

Pela manhã, o evento vai debater a visão e os planos do novo governo e do Ministério de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar para 2023, assim como o impacto deles para os produtores e o mercado. À tarde, será a vez de discutir os caminhos para uma agropecuária sustentável eo papel das agtechs, e conferir os resultados de uma pesquisa inédita da McKinsey.

3. Evento restrito

Com a retomada dos eventos presenciais, esse é o momento não só para conferir de perto conteúdos relevantes e que vão nortear os negócios, como também promover trocas com empresas, especialistas, e grandes nomes do setor. Com as vagas são limitadas (o evento terá capacidade para 200 pessoas), clique aqui e garanta a sua inscrição. O primeiro lote já está esgotado, mas ainda restam as últimas vagas com o valor promocional de R$ 1.998.