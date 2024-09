As entregas de fertilizantes no Brasil recuaram 1,8% no primeiro semestre de 2024, em comparação ao mesmo período do ano anterior. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 24, pela Associação Nacional para Difusão de Adubos (ANDA).

"Apesar dos desafios logísticos em meio a crises geopolíticas e ao ritmo atípico das entregas, influenciado pelo retardamento nas compras por parte dos produtores rurais, as importações continuam chegando", destacou a entidade em nota.

Em junho, a redução no volume foi também de 1,8% em relação a 2023, totalizando 4,04 milhões de toneladas.

O estado do Mato Grosso liderou as entregas, com 22,2% do total ou 4,05 milhões de toneladas. Paraná e São Paulo ocuparam o segundo e terceiro lugares, com 2,29 milhões e 2,11 milhões de toneladas, respectivamente.

No período, a produção nacional de fertilizantes intermediários encerrou junho com 582 mil toneladas, um crescimento de 26,8% em relação ao mesmo mês de 2023. No acumulado do primeiro semestre, a produção foi de 3,06 milhões de toneladas, representando uma queda de 4% em comparação às 3,19 milhões de toneladas do ano anterior.

Os fertilizantes intermediários são produtos químicos utilizados na agricultura que contêm nutrientes essenciais para o crescimento das plantas, mas que precisam passar por processos adicionais para se tornarem fertilizantes prontos para aplicação.

1 /16 Plantação de soja no Mato Grosso: a colheita de grãos cresceu 577% em 50 anos (No primeiro semestre de 2024, o complexo soja liderou os embarques)

2 /16 Desembarque da soja brasileira no porto de Nantong, na China (O complexo da oleaginosa movimentou US$ 33,53 bilhões no período)

3 /16 Soja (O que representou 40,7% do total exportado)

4 /16 Frigorífico (Em 2º lugar nas exportações aparece o setor de carnes)

5 /16 Homem cercado de porcos no celeiro de uma fazenda (O setor embarcou US$ 11,81 bilhões)

6 /16 (O que representou a 14,3% das exportações do agro brasileiro.)

7 /16 Biomassa da cana poderia responder por 30% da geração de energia do país (O complexo sucroalcooleiro registrou US$ 9,22 bilhões.)

8 /16 Colhedora de cana de açúcar (O que correspondeu a 11,2% do total embarcado pelo agro no 1º semestre)

9 /16 Áreas de reflorestamento com plantação de eucalipto (Os produtos florestais somaram US$ 8,34 bilhões)

10 /16 (Os produtos florestais registraram um crescimento de 11,9% no primeiro semestre deste ano)

11 /16 FÁBRICA DE CELULOSE: bloco europeu autorizou a formação, marcada para 14 de janeiro do ano que vem. / Fabiano Accorsi (A celulose foi responsável por 59,6% desse total, com US$ 4,97 bilhões – alta anual de 19,5%)

12 /16 Serra do Cabral, em MG: Cedro caminha para se tornar uma das maiores produtoras de café do país (Cedro/Divulgação) (O setor de café destacou-se com vendas externas de US$ 5,31 bilhões)

13 /16 Fazenda de Café do Grupo Cedro em Minas Gerais - agricultor - agricultura - agronegocios - agro - lavoura - maquinas - plantação - Foto: Leandro Fonseca data: 20/06/2023 (Um aumento de 46,1% em valor e de 52,1% em quantidade comparado ao ano anterior)

14 /16 Lavoura de algodão no Mato Grosso: alternativa à soja pelo maior potencial produtivo (O algodão não cardado e não penteado atingiu um recorde de US$ 2,68 bilhões)

15 /16 Produção de algodão em Luiz Eduardo Magalhães (Um aumento de 236%)

16/16 Colheita de Algodão (Com 1,39 milhão de toneladas exportadas, um crescimento de 228%.)

Importação de fertilizantes

Em junho, as importações de fertilizantes intermediários somaram 3,64 milhões de toneladas, registrando um aumento de 16,7%. No entanto, no acumulado do primeiro semestre, o total foi de 16,74 milhões de toneladas, uma queda de 2,7% em comparação ao mesmo período de 2023.

No Porto de Paranaguá, principal ponto de entrada desses insumos, foram desembarcadas 4,43 milhões de toneladas nos primeiros seis meses de 2024, uma redução de 2% em relação ao ano anterior. O terminal foi responsável por 26,5% do total de importações de fertilizantes intermediários nos portos brasileiros.