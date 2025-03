Brasil e Vietnã fecham acordo e abrem mercado para carne bovina brasileira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta sexta-feira a abertura do mercado vietnamita para a carne bovina brasileira, um movimento que tem o objetivo de impulsionar as exportações e atrair investimentos para o setor frigorífico no Brasil. O acordo faz parte de um conjunto de medidas firmadas entre os dois países com a assinatura do Plano de Ação para Implementação da Parceria Estratégica, oficializado em Hanói durante a visita de Estado do presidente brasileiro ao Vietnã.

— A abertura do mercado vietnamita para a carne bovina brasileira atrairá investimentos de frigoríficos do Brasil para fazer deste país uma plataforma de exportação para o Sudeste Asiático — destacou Lula em declaração à imprensa.

Durante sua fala, Lula ressaltou a importância do fortalecimento das relações entre Brasil e Vietnã e alertou sobre as ameaças ao multilateralismo e à governança global, mencionando conflitos como os da Ucrânia e de Gaza.

— Nada justifica a matança indiscriminada de civis — afirmou o presidente.

Lula também enfatizou a necessidade de evitar uma nova divisão global em zonas de influência e reforçou a importância do não-alinhamento.

Brasil exporta mais para o Vietnã do que Portugal

O Plano de Ação 2025-2030 tem como objetivo aprofundar as relações bilaterais em diversas áreas, incluindo defesa, economia, investimentos, agricultura, tecnologia e meio ambiente. Entre os principais objetivos está o fortalecimento do fluxo de comércio e de investimentos entre os dois países, assim como o reconhecimento do Vietnã como economia de mercado, um interesse manifestado pelo governo brasileiro.