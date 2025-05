Argentina avança em acordo para exportar miúdos bovinos à China, diz site

A Argentina está próxima de fechar um acordo para a exportação de miúdos bovinos para a China. Segundo fontes envolvidas pela Reuters, detalhes técnicos estão sendo finalizados.

Em entrevista à agência de notícias, o presidente da Agência Argentina de Promoção da Carne (IPCVA), Georges Breitschmitt, afirmou ainda que não há uma data exata para a aprovação do acordo.

À Reuters, fontes anônimas declararam que autoridades chinesas devem visitar a Argentina no dia 8 de junho para dar continuidade às tratativas.

As negociações acontecem enquanto a China busca diversificar suas importações agrícolas e aprofundar relações comerciais com o Brasil e a Argentina, em meio à guerra comercial com os Estados Unidos.

Atualmente, a Argentina exporta cerca de 30% de sua produção total de carne bovina, sendo que dois terços vão para a China. Miúdos são cortes variados da carne, como órgãos e tecidos internos do boi.

As exportações de carne argentina à China caíram no primeiro trimestre de 2025, comparado com os outros anos. Segundo Breitschmitt, a queda foi atribuída, em parte, aos preços baixos oferecidos pelo país asiático, devido aos altos estoques internos.

Brasil, Argentina e Austrália estão entre os maiores fornecedores de carne bovina para a China.