Dia Internacional da Mulher Rural: conheça a origem da data

Data instituída pela ONU em 1995, o Dia Internacional da Mulher Rural é celebrado em 15 de outubro, com a proposta de elevar a consciência mundial sobre o papel da mulher do campo. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), as mulheres constituem 40% da mão de obra agrícola nos países em desenvolvimento, variando entre 20% na América Latina e 50% ou mais em partes de África e da Ásia.

Neste ano, o Fundo Internacional de Desenvolvimento da Agricultura estima que 25% de todas as mulheres do mundo atua na agricultura. Em economias de baixa renda, a propoção chega a 62%. No entanto, apenas 15% das terras agricultáveis no mundo pertencem a mulheres.

"A nível mundial, com poucas excepções, todos os indicadores de gênero e de desenvolvimento disponíveis revelam que as mulheres rurais têm uma situação pior do que os homens rurais e as mulheres urbanas, e que enfrentam desproporcionalmente a pobreza, a exclusão e os efeitos das alterações climáticas", aponta a ONU Mulheres.

No Brasil, movimentos coletivos entre produtoras rurais, eventos como o Congresso Nacional das Mulheres do Agro e a participação gradativa de agricultoras em entidades de classe marcam esta ascensão das mulheres nas atividades agropecuárias.

Do ponto de vista de política pública, o Plano Safra conta com a linha de crédito do PRONAF Mulher e o Ministério da Agricultura e Pecuária viabiliza a emissão do Selo de Identificação da Participação da Agricultura Familiar Mulheres Rurais, que visa o reconhecimento e empoderamento das mulheres garantindo a elas autonomia, processamento e comercialização da produção.

Mulheres do agro

A EXAME Agro se dedica ao tema do protagonismo das mulheres no campo. Confira uma série de reportagens e vídeos abaixo sobre as empresárias rurais.

Conheça a designer que administra uma fazenda de frutos do mar com custos de R$ 1 milhão

De advogada a agricultora: ela faz 5 toneladas de alimento em 1 hectare no litoral da Paraíba

Produtora rural e dentista, ela quer colocar o Brasil de volta no mapa da borracha