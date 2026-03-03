Fortuna de US$ 12 bilhões e 4 mil demissões: a nova lógica do bilionário fundador do Twitter

Jack Dorsey construiu uma das redes sociais mais influentes do planeta, tornou-se bilionário com o IPO do Twitter (atualmente chamado de X) e anos depois passou a liderar uma das reestruturações mais agressivas do setor financeiro digital.

A trajetória do fundador do Twitter e atual líder da Block é marcada por decisões que impactaram o valor de mercado, estrutura de custos e modelo de negócios em escala global.

De salário simbólico de US$ 1,40 a uma fortuna que chegou a US$ 12,5 bilhões, Dorsey transitou entre crescimento acelerado, controvérsias regulatórias, apostas em criptomoedas e cortes profundos de pessoal em nome de eficiência operacional. As informações são do Business Insider.

Do IPO bilionário à criação da Block

Dorsey se tornou bilionário após o Twitter abrir capital em 2013. Em 2014, sua fortuna era estimada em US$ 2,2 bilhões. Em 2021, esse valor chegou a US$ 12,5 bilhões. Mesmo assim, ele optou por receber um salário simbólico enquanto CEO.

Paralelamente, lançou a Square em 2009, empresa de pagamentos que permitia a pequenos negócios aceitar cartões via smartphone. Em 2021, a companhia foi rebatizada como Block, movimento que sinalizou expansão estratégica para além dos pagamentos tradicionais e maior foco em blockchain e criptoativos.

Reestruturação, IA e corte de custos

Em fevereiro de 2026, a Block demitiu cerca de 4.000 funcionários, o equivalente a aproximadamente 40% da equipe. Em comunicado interno, Dorsey afirmou que a empresa não estava em dificuldades financeiras, mas que o ambiente de trabalho havia mudado diante do avanço da inteligência artificial.

Segundo ele, equipes menores e mais enxutas, apoiadas por ferramentas de inteligência, permitiriam uma nova forma de operar. A decisão reforça uma tendência no setor de tecnologia. Priorizar eficiência, reduzir estruturas infladas do período pós pandemia e adaptar o modelo de custos a um cenário de maior automação.

Para o público de finanças corporativas, o movimento traduz uma revisão estrutural. Menor base fixa de despesas, simplificação organizacional e tentativa de preservar rentabilidade em um ambiente de transformação tecnológica.

Criptomoedas e mudança de modelo

Dorsey é um defensor declarado do bitcoin e já afirmou que a criptomoeda pode contribuir para transformações estruturais no sistema financeiro. Ele declarou ter investido o limite semanal permitido pelo Cash App em bitcoin e já disse acreditar no potencial do ativo como instrumento global.

A aposta em blockchain e descentralização também se refletiu no lançamento da Bluesky, plataforma alternativa às redes sociais tradicionais, com proposta de protocolo aberto.

