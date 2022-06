WWDC 2022: saiba quais novidades serão apresentadas no evento da Apple

A WWDC 2022 (Worldwide Developers Conference), evento anual da Apple para divulgar novidades, acontece nesta segunda-feira, 6 de junho, e deve trazer anúncios de novos sistemas operacionais para todos os dispositivos da empresa.

Planejada para começar às 14 horas do horário de Brasília, será o terceiro ano em que a convenção ocorre de forma digital, com apresentação pré-gravada no Apple Park (sede da empresa em Cupertino, Califórnia) e sem plateia. É um modelo seguido pela companhia desde 2020 e que deve ser mantido enquanto continuarem as restrições pela pandemia de covid-19.

E, segundo informações supostamente vazadas, além de um novo MacBook Air com o chip M2, substituto do M1, para este ano, esperam-se atualizações do iOS (sistema para iPhone), do ipadOS (para iPad), watchOS (para o Apple Watch) e macOS (para computadores Mac), conforme rumores do mercado vêm apontando. Saiba outros detalhes:

MacBook Air

Um novo MacBook Air deve ser lançado durante a WWDC deste ano, com uma nova versão do Chip próprio da Apple, o M2. No MacBook Air, o chip não deve ser uma versão tão poderosa, quanto a que deve equipar o próximo MacBook Pro, mas ainda assim deve entregar um excelente desempenho, como já característico dos produtos da empresa.

macOS 13

O macOS 13 Mammoth deve trazer mais integração com as funções dos chips M1, de fabricação própria da Apple, que deixou completamente de depender da Intel para fabricar seus chips e processadores. A expectativa é que novos programas e aplicativos sejam anunciados para o novo sistema.

iOS 16

Um dos anúncios mais esperados é, sem dúvida, o novo sistema operacional que trará novos recursos para a nova geração de iPhones, o iOS 16. O modo foco, lançado no ano passado, deve receber algumas melhorias e novos recursos. De acordo com vazamentos, os dispositivos podem receber suporte para “display sempre ativo” (always on display) e mais funcionalidades de gerenciamento de notificações.

iPadOS 16

Assim como o novo iOS, ele deve ter uma repaginada no centro de controle, tela de bloqueio com recurso “always on display”, e modo foco com mais funcionalidades. De acordo com o colunista da Bloomberg, Mark Gurman, o sistema deve trazer novidades também mais suporte para multitarefa, aproveitando melhor o hardware dos dispositivos.

watchOS 9

Os Apple Watches também vão ganhar atualização no sistema operacional, com o watchOS 9. De acordo com informações extraoficiais, o sistema receberam otimizações para tornar seu funcionamento mais eficiente e um modo de funcionamento em economia de energia para momentos de emergência. Mais a frente a empresa planeja incluir uma câmera no dispositivo, talvez algo nesse sentido seja incluido no pacote de upgrades de hoje.

