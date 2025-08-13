Tecnologia

WhatsApp fora do ar? Usuários reclamam de instabilidades nesta quarta-feira

Ferramenta de mensagens da Meta apresenta falha no funcionamento

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 17h56.

Última atualização em 13 de agosto de 2025 às 18h04.

O WhatsApp Web está apresentando instabilidade, nesta quarta-feira, 13 de agosto, com diversos usuários relatando dificuldades para se conectar à versão do aplicativo para navegadores.

Nas redes sociais, os usuários reclamam que o serviço ficou preso na tela de carregamento das mensagens, sem que barra de progresso avançasse.

O maior número de queixas no Downdetector, plataforma que acompanha a estabilidade de serviços digitais, foi registrado às 16h43, com 2.084 relatos de problemas.

Como resolver problemas de conexão no Whatsapp?

O WhatsApp oferece algumas orientações aos usuários que enfrentam dificuldades de conexão. Segundo a plataforma, problemas ao enviar ou receber mensagens, além de carregar ou baixar fotos e vídeos, geralmente estão relacionados à instabilidade da internet. Uma conexão fraca também pode impedir o envio ou a reprodução de mensagens de áudio.

Verifique a conexão com a internet no seu dispositivo

  • Ao abrir o WhatsApp Web, aparece um ícone amarelo com a mensagem "Computador desconectado"? Isso significa que não há uma conexão ativa à internet.
  • Caso a conexão não esteja funcionando, entre em contato com seu provedor de internet.
  • Se a conexão estiver estável, experimente as seguintes soluções:
  • Atualize a página do WhatsApp Web.
  • Limpe o cache e os cookies do seu navegador. Consulte a página de ajuda do seu navegador para orientações específicas sobre como fazer isso.
  • Desconecte sua conta do WhatsApp Web e faça login novamente.
  • Desinstale e reinstale o WhatsApp em seu dispositivo.
  • Reinicie seu dispositivo, desligando-o por 30 segundos e ligando-o novamente.

Redes Wi-Fi

Redes de Wi-Fi em escritórios, universidades ou outros locais públicos podem causar instabilidade na conexão. Tente conectar seu dispositivo a outra rede Wi-Fi ou a outro ponto de acesso.

Se possível, configure sua rede para permitir o tráfego nos endereços "web.whatsapp.com" e ".whatsapp.net", o que pode corrigir problemas em redes que bloqueiam o WhatsApp.

