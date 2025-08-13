WhatsApp fora do ar? Usuários reclamam de instabilidades nesta quarta-feira

Repórter
Publicado em 13 de agosto de 2025 às 17h56.
Última atualização em 13 de agosto de 2025 às 18h04.
O WhatsApp Web está apresentando instabilidade, nesta quarta-feira, 13 de agosto, com diversos usuários relatando dificuldades para se conectar à versão do aplicativo para navegadores.
Nas redes sociais, os usuários reclamam que o serviço ficou preso na tela de carregamento das mensagens, sem que barra de progresso avançasse.
O maior número de queixas no Downdetector, plataforma que acompanha a estabilidade de serviços digitais, foi registrado às 16h43, com 2.084 relatos de problemas.
whatsapp web caiu, descobri graças ao twitter.
aí fica a dúvida, se o twitter cair, por onde eu fico sabendo??
— Fucking Supreme (@pabloZiegl) August 13, 2025
eu igual idiota achando que era meu computador, mas é só o WhatsApp web que caiu quando eu mais preciso
— Bi (@dmtbii) August 13, 2025
O WhatsApp oferece algumas orientações aos usuários que enfrentam dificuldades de conexão. Segundo a plataforma, problemas ao enviar ou receber mensagens, além de carregar ou baixar fotos e vídeos, geralmente estão relacionados à instabilidade da internet. Uma conexão fraca também pode impedir o envio ou a reprodução de mensagens de áudio.
Redes de Wi-Fi em escritórios, universidades ou outros locais públicos podem causar instabilidade na conexão. Tente conectar seu dispositivo a outra rede Wi-Fi ou a outro ponto de acesso.
Se possível, configure sua rede para permitir o tráfego nos endereços "web.whatsapp.com" e ".whatsapp.net", o que pode corrigir problemas em redes que bloqueiam o WhatsApp.