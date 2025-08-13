WhatsApp fora do ar? Usuários reclamam de instabilidades nesta quarta-feira

O WhatsApp Web está apresentando instabilidade, nesta quarta-feira, 13 de agosto, com diversos usuários relatando dificuldades para se conectar à versão do aplicativo para navegadores.

Nas redes sociais, os usuários reclamam que o serviço ficou preso na tela de carregamento das mensagens, sem que barra de progresso avançasse.

O maior número de queixas no Downdetector, plataforma que acompanha a estabilidade de serviços digitais, foi registrado às 16h43, com 2.084 relatos de problemas.

whatsapp web caiu, descobri graças ao twitter.

aí fica a dúvida, se o twitter cair, por onde eu fico sabendo?? — Fucking Supreme (@pabloZiegl) August 13, 2025

eu igual idiota achando que era meu computador, mas é só o WhatsApp web que caiu quando eu mais preciso — Bi (@dmtbii) August 13, 2025

Como resolver problemas de conexão no Whatsapp?

O WhatsApp oferece algumas orientações aos usuários que enfrentam dificuldades de conexão. Segundo a plataforma, problemas ao enviar ou receber mensagens, além de carregar ou baixar fotos e vídeos, geralmente estão relacionados à instabilidade da internet. Uma conexão fraca também pode impedir o envio ou a reprodução de mensagens de áudio.

Verifique a conexão com a internet no seu dispositivo

, aparece um ícone amarelo com a mensagem "Computador desconectado"? Isso significa que não há uma conexão ativa à internet. Caso a conexão não esteja funcionando, entre em contato com seu provedor de internet.

Se a conexão estiver estável, experimente as seguintes soluções:

Atualize a página do WhatsApp Web.

Limpe o cache e os cookies do seu navegador. Consulte a página de ajuda do seu navegador para orientações específicas sobre como fazer isso.

Desconecte sua conta do WhatsApp Web e faça login novamente.

Desinstale e reinstale o WhatsApp em seu dispositivo.

Reinicie seu dispositivo, desligando-o por 30 segundos e ligando-o novamente.

Redes Wi-Fi

Redes de Wi-Fi em escritórios, universidades ou outros locais públicos podem causar instabilidade na conexão. Tente conectar seu dispositivo a outra rede Wi-Fi ou a outro ponto de acesso.

Se possível, configure sua rede para permitir o tráfego nos endereços "web.whatsapp.com" e ".whatsapp.net", o que pode corrigir problemas em redes que bloqueiam o WhatsApp.