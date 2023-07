WhatsApp vai lançar abas para separar conversas em páginas

Assuntos pessoais e de trabalho podem, em breve, não estar mais juntos e misturados no seu feed do WhatsApp. O app de mensagens está testando a criação de abas para filtrar conversas, segundo o site especializado Wabetainfo.

O recurso está em fase de testes e disponível na versão beta para Android. Ainda não há confirmação de quando a atualização chegará para todos os smartphones.

Ao que indica a captura de tela feita pelo site, o WhatsApp planeja introduzir três abas no topo da lista de bate-papo. São três opções: não lidas, pessoal e trabalho. Não se sabe ainda se será possível alterar o nome das abas.

