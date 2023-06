Pix, Open Finance e Whatsapp impulsionam digitalização financeira no Brasil, mostra pesquisa

Com o aumento no uso da internet e de dispositivos como smartphones e tablets, a digitalização financeira se faz cada vez mais necessária. E o advento do Pix veio para mostrar que o público brasileiro está pronto para aderir às novas tecnologias que podem facilitar as transações financeiras on-line, como o Open Finance, Whatsapp, Real Digital, entre outros.

Segundo a Pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária 2023, divulgada pela Febraban e pela Deloitte na última quarta-feira, 29, o número de transações financeiras registradas pelos bancos atingiu um crescimento recorde de 30% no último ano, configurando o maior aumento em volume nos últimos 11 anos.

“Esse aumento pode ser atribuído especialmente ao volume massivo de transações nos canais digitais, que cresceram 43% e correspondem a quase 8 em cada 10 movimentações bancárias no Brasil”, diz a pesquisa, divulgada durante o evento Febraban Tech 2023 em uma coletiva de imprensa para jornalistas.

Pix

O volume massivo de transações nos canais digitais se deve, principalmente, ao fenômeno de adesão do Pix desde o seu lançamento. Em 2021, as transações por Pix totalizavam 5,7 bilhões, enquanto em 2022, o volume ultrapassou 11,7 bilhões – aumento de 105% no período. A pesquisa ainda mostra que a adesão ao Pix teve impacto sobre as transferências DOC/TED, que registraram quedas de 29%.

“Em pouco mais de dois anos de operação, o Pix tem trazido mais agilidade e facilidade aos pagamentos e transferências de valores. A mudança provocada pelo Pix no comportamento de clientes é confirmada pelos números de adesão ao meio instantâneo de pagamento”, diz a pesquisa.

Com dados de 2022, a pesquisa revela que o número de usuários cadastrados no Pix já é de 88,7 milhões no Brasil. Muitos deles, inclusive, segundo os autores da pesquisa durante a coletiva de imprensa, não eram usuários nem do DOC e nem do TED, mas passaram a usar o Pix após o seu lançamento.

Além disso, 48% deles são “heavy users”, ou seja, fazem mais de 30 operações com o Pix no mês. “A quantidade de heavy users do Pix, que não para de crescer, ainda pode aumentar, dadas as implementações de novas modalidades em curso, como o Pix Parcelado e o Pix Saque”, comenta a pesquisa.

Open Finance

Segundo a pesquisa, o Open Finance tem tornado o ambiente bancário mais competitivo, à medida que possibilita o compartilhamento de dados dos clientes. Apesar da adoção ainda ser baixa em comparação com o fenômeno no Pix, a Febraban e a Deloitte identificaram um crescimento de 971% na quantidade de usuários pessoa física em comparação com 2021 e projetam um crescimento ainda maior do Open Finance nos próximos anos.

“80% dos bancos informaram que até 10% de sua base de clientes aderiu ao Open Finance em 2022. Neste sentido, a quantidade de consentimentos tende a subir nos próximos anos, conforme os bancos evoluam nas jornadas digitais e os clientes passem a experimentar os benefícios do movimento”, comenta a pesquisa.

A expectativa dos autores da pesquisa é que o número de bancos com 10% de adesão caia de 80% para 53%, enquanto os com 11% a 20% de adesão subam de 20% para 27% e os com mais de 20% de adesão subam de 0% para 20%.

Whatsapp

O Whatsapp, aplicativo de troca de mensagens mais utilizado pelos brasileiros, também aparece como uma ferramenta que está impulsionando a digitalização financeira no país, segundo a pesquisa assinada por Rodrigo Mulinari, diretor do Comitê de Inovação e Tecnologia da Febraban e Sérgio Biagini, sócio-líder da Deloitte para a Indústria de Serviços Financeiros.

Segundo eles, a pesquisa vai além do serviço de pagamento oferecido pelo aplicativo, o Whatsapp Pay, e inclui também as negociações de dívida e Pix, além do uso do Whatsapp pelos bancos como um canal de comunicação com o cliente final.

“Para se aproximar cada vez mais de seus clientes, as instituições bancárias sempre acompanharam a evolução dos principais canais e formatos de interação social, testando e investindo em soluções que ofereçam facilidades aos consumidores de produtos e serviços financeiros”, diz a pesquisa.

“Assim, o Whatsapp já aparece como uma nova opção de ferramenta para 50% dos bancos. E, em um ano, esse canal registrou um crescimento contundente de 531% no número de transações. Nos próximos anos, será preciso acompanhar a evolução deste canal e a tendência de adoção pelo consumidor”, acrescenta.

