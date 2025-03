Tesla esclarece parceria com Baidu e desmente foco em direção autônoma na China

A Tesla afirmou que sua colaboração com o Baidu se restringe à navegação por mapas, negando que a parceria tenha como objetivo melhorar o desempenho da tecnologia de direção autônoma completa (Full Self-Driving, FSD) no mercado chinês.

Integração dos dados de navegação do Baidu

Relatos indicaram que engenheiros da equipe de mapas do Baidu visitaram recentemente o escritório da Tesla em Pequim para aprofundar a integração dos dados de navegação do Baidu, como marcações de faixas e semáforos, ao software FSD versão 13. Não há informações precisas sobre o número de engenheiros envolvidos ou se eles ainda estão no local.

A atualização do FSD busca adaptar o sistema às condições das estradas chinesas com dados de mapas mais detalhados. A Tesla lançou em fevereiro uma atualização de software para proprietários na China, descrita oficialmente como uma otimização do sistema de assistência ao motorista aprimorado (Enhanced AutoPilot, EAP), e não como uma versão completamente autônoma.

Desafios do FSD V13 na China

Fontes apontam que o FSD V13 ainda enfrentou dificuldades para operar nas vias chinesas, com relatos de falhas na identificação de faixas exclusivas de ônibus e atrasos na resposta a semáforos, resultando em infrações de trânsito.

Estratégia de adaptação e futuro da direção autônoma na China

Elon Musk já declarou que a Tesla usa vídeos públicos de estradas chinesas disponíveis na internet para treinar o sistema e adaptá-lo ao mercado local. A empresa planeja lançar o FSD na China ainda este ano, mas não comentou mais detalhes sobre o andamento do projeto.

Diante da desaceleração das vendas nos Estados Unidos e na Europa e do aumento da concorrência no mercado chinês, a Tesla busca fortalecer sua posição na China com melhorias em seus sistemas de direção assistida. [Grifar] A colaboração com o Baidu visa essencialmente otimizar a navegação, e não desenvolver uma versão autônoma do FSD para o mercado local.