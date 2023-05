Shein firma parceria com com Bling, da Locaweb, para integrar vendedores do Brasil

A Shein, em um esforço para se aproximar dos vendedores brasileiros, acabou de anunciar uma parceria com a Bling, da Locaweb, para integrar o ERP à sua plataforma de vendas online. Esta é a primeira parceria que a companhia, sediada em Singapura, faz com um player de gestão recursos empresariais (ERP) brasileiro.

Direcionada aos vendedores que atuam integram o marketplace, a integração oferece uma condição simples: o usuário deve possuir uma conta de vendedor na Shein para conectá-la ao Bling. Anteriormente, as vendas no marketplace da Shein só eram possíveis mediante solicitação direta à empresa, mas agora os vendedores podem gerenciar suas vendas de forma centralizada.

O diretor do Bling Marcelo Navarini acredita que essa parceria não apenas engajará os clientes já conectados à plataforma, mas também atrairá novos usuários, uma vez que o processo de venda no e-commerce da varejista global será otimizado.

A integração está disponível para os clientes do Bling com assinatura a partir do plano Cobalto, que além de outras vantagens, oferece serviços como emissão de nota fiscal eletrônica (NF-e) e de serviço (NFS-e), integrações com diversos e-commerces e marketplaces, impressão de etiquetas, integração logística e campos customizados

De acordo com a Shein, os números indicam um grande mercado potencial no Brasil. A empresa registrou um crescimento de 300% no país, alcançando um faturamento local de R$ 8 bilhões.

Novos concorrentes

Vale ressaltar que a parceria com o Bling vem apenas três semanas após o anúncio da Shein de investir "inicialmente" R$ 750 milhões para fornecer tecnologia e treinamento a fabricantes brasileiros, além de abrir seu marketplace para vendedores locais. Essa iniciativa permite que os consumidores comprem produtos vendidos por brasileiros, em vez de adquiri-los diretamente da China.

Curiosamente, o anúncio da parceria entre Bling e Shein ocorre um dia após a Locaweb receber uma concorrência em seu segmento de e-commerce. A RD Station anunciou uma parceria com a Shopify, uma das principais plataformas de gestão de lojas online, desafiando as soluções oferecidas pela VTEX e Tray, pertencentes à Locaweb.