Samsung e americana Cisco selam parceria com avanço do trabalho remoto

A pandemia do coronavírus e o aumento do trabalho remoto e reuniões online levaram a Samsung e a Cisco a selarem parceria inédita. As duas empresas desenvolveram sistema que permite a transformação de imagens com resolução em ultradefinição (4K). Diversas empresas vêm anunciando que vão manter o home office por tempo indeterminado, pressionando companhias a buscarem novas soluções, dizem analistas.

Kauê Melo, diretor da divisão corporativa e monitores da Samsung Brasil. diz que esse é o futuro do mundo corporativo, com a integração de experiências e soluções de tecnologia no trabalho.

– Cada vez mais é preciso apresentar soluções dinâmicas para ajudar a encurtar distâncias em um momento de necessários cuidados e distanciamento – destaca Melo.

A integração entre as telas da fabricante coreana e as câmeras da Cisco traz ainda recursos como reconhecimento facial para otimizar o foco da imagem e rastrear a origem dos sons. E os recursos integrados com as telas permitem reduzir eco e a falta de sincronização entre som e imagem, dizem as empresas. A estratégia é desenvolver formatos personalizados para cada tipo de reunião e até tamanho específico de sala.